La boulangerie-pâtisserie Mallet à Aire sur l’Adour : une constante adaptation

Se remettre en question, c’est dans sa nature. Alexandre Mallet aime innover, trouver des idées et les appliquer à la fois côté pâtisserie, boulangerie et restauration.

Beaucoup de farine vendue pendant le confinement : les landais, en restant chez eux par obligation, en ont profité pour faire du pain, histoire d’occuper les enfants. Ce temps-là est loin : « on est revenu à la normale depuis mi-mai ». La boulangerie pâtisserie Mallet a été plus ou moins touché par la crise que nous traversons. Alexandre Mallet retrouve une situation presque comme avant, si ce n’est avec les gestes barrières bien entendu.

Adaptation et innovation

L’une des spécialités de l’établissement, ce sont les madeleines. A côté de ça, la sandwicherie marche bien : en plus des 7-8 sortes de sandwichs, les clients sont en demande de plats chauds. Des plats concoctés suivant les ingrédients de saison et en fonction de l’humeur du moment : « on s’amuse un petit peu ». Alexandre Mallet aime se remettre en question : c’est sa nature. L’inspiration vient avec les saisons. Il est toujours à la recherche de nouveautés pour surprendre la clientèle.