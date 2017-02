La boulangerie Salesse crée un atelier pour fournir ses distributeurs de baguettes en Corrèze

Un atelier de boulangerie entièrement dédié à l'alimentation de ses distributeurs automatiques. C'est ce que la boulangerie briviste Salesse va ouvrir dans quelques jours à Saint-Pantaléon-de-Larche. Il permettra de fournir jusqu'à vingt distributeurs.

L'atelier est situé juste à côté du distributeur de baguettes de Saint-Pantaléon-de-Larche. Il s'agit d'un laboratoire de 400 mètres carrés, ultra moderne. Il permettra de fabriquer des baguettes selon les règles de l'art, de l'élaboration de la pâte à la cuisson. Seule différence : les pains sont juste précuits avant d'être livrés dans les distributeurs où la cuisson est achevée à la demande. Il n'y a "aucune congélation" dans le processus rappelle Sandrine Salesse. Le laboratoire permet de réaliser chaque jour, 7 jours sur 7, jusqu'à 2000 baguettes, soit environ le nombre nécessaire pour une vingtaine de machines.

Des demandes hors de la Corrèze

"Notre laboratoire de la boulangerie à Brive était devenu trop petit" explique Sandrine Salesse. Trop petit pour fournir les 6 distributeurs déjà installés, 2 à Brive et un à Saint-Pantaléon-de-Larche, à Malemort, Nespouls et Saint-Hilaire-Peyroux. Et bientôt un 7ème à Allassac. Et c e n'est pas terminé précise Sandrine Salesse. Des communes notamment rurales sont intéressées. Et même lointaines. "Nous avons des demandes du Lot, du Cantal, du Bordelais". Et Sandrine Salesse a d'autres perspectives de développement. Des campings sont également intéressés.