La Bouquinerie du Sart ouvre une nouvelle librairie à Roncq

Roncq, France

Cela ressemble à une librairie classique, avec un présentoir dédié aux nouveautés, avec les coups de cœur des vendeurs, avec un rayon de livres d'enfants, un autre de BD, encore un autre consacré au bien-être... sauf que cette librairie ne vend que des livres d'occasion. Il s'agit de la deuxième librairie de la Bouquinerie du Sart, une association basée à Villeneuve d'Ascq qui emploie des personnes en insertion. La boutique, installée en pleine galerie marchande, est vaste, sur 400 mètres carrés. On y trouve aussi des CD, des DVD et des vinyles. Rien de commun avec la première boutique de Villeneuve d'Ascq ouverte en décembre 2017 beaucoup plus confidentielle.

Les ventes permettent de financer les salaires de 11 personnes en réinsertion © Radio France - Odile Senellart

Le fruit des ventes de livres permet de financer les salaires des six employés de cette librairie, mais aussi des 11 personnes en réinsertion. Il s'agit d'hommes et de femmes qui vivent en foyer d'hébergement: des personnes qui ont eu des accidents de la vie pour certains, des femmes battues et aussi des migrants. Ils sont employés par l'association pendant un an, le temps de leur remettre le pied à l'étrier, de les aider à retrouver des repères, à être de nouveau ponctuels. 20 heures par semaine, ils trient les livres dans un immense atelier situé à Villeneuve d'Ascq.

L'association collecte en moyenne 5000 livres par jour dans la métropole lilloise

En moyenne, l'association collecte 5000 livres chaque jour, principalement dans les bennes blanches disposées un partout dans la métropole lilloise, bennes sur lesquelles on peu lire "Donnez vos livres". Les personnes en insertion vont alors les trier: les livres qui ne sont pas vendables vont être recyclés, les autres vont être vendus, soit dans les librairies de l'association, à Villeneuve d'Ascq ou désormais à Roncq, soit via le site internet de l'association.

Une centaine de bennes dans la métropole lilloise permettent de collecter 5000 livres par jour © Radio France - Odile Senellart

Beaucoup de clients se disent séduits non seulement pas les prix mais aussi par la dimension écologique, à l'image de Pascale qui vient tous les 15 jours environ: "C'est devenu un peu ma bibliothèque! Des fois je dépose des livres, des fois j'en achète, ça dépend!". Ce qu'elle apprécie beaucoup, c'est de pouvoir se laisser tenter par des livres qu'elles n’achèterait pas au prix fort.