La Bourgogne-Franche-Comté 6ème région française pour l’accueil des investissements étrangers

La Région Bourgogne-Franche-Comté est restée attractive pour les investissements internationaux, avec 91 projets, dont plus des deux-tiers en production et en Recherche et Développement, et qui ont créé ou préservé 1 459 emplois.

La Bourgogne-Franche-Comté confirme être une destination particulièrement favorable pour les projets de production. En 2020, lé région a enregistré une augmentation des investissements en matière de centres de décision : 4 nouvelles implantations et une extension. Avec plus de 20 centres d’excellence mondiale, des instituts de recherche internationalement reconnus, elle dispose sur cet axe de Recherche & Développement d’attraits essentiels pour séduire les dirigeants internationaux.

Qui sont les investisseurs étrangers en Bourgogne-Franche-Comté ?

À l’instar du bilan français global, les principaux pays pourvoyeurs d’investissements en Bourgogne- Franche-Comté sont l’Allemagne, les États-Unis et le Danemark.

En 2020, 81% des Investissements Directs Etrangers réalisés en France sont pourvoyeurs d’emplois. Aujourd’hui, dans notre région, plus de 800 filiales d’entreprises étrangères emploient près de 48 000 salariés soit près de 4% des actifs régionaux.

Les Chiffres clés en Bourgogne-Franche-Comté

Cette année, les secteurs manufacturiers occupent encore une place centrale dans les investissements régionaux (machines et équipements mécaniques, chimie et plasturgie, textiles et accessoires). Plus remarquable encore, l’augmentation du nombre de projets de Recherche & Développement et d’ingénierie.

16 : Nombre moyen d’emplois concernés en 2020 par projet

29 projets de création concernant 259 emplois

45 projets d’extension concernant 605 emplois

5 projets de centre de décision

14 projets de Recherche & Développement et d’ingénierie

33 projets de production

13 projets pour la production de machines et d’équipements

Sur la période 2014 – 2020, selon Business France, la région Bourgogne-Franche-Comté fait partie des 5 premières régions ayant accueilli des investissements sur des sites industriels.