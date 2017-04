La Bourgogne-Franche-Comté a besoin de main d’oeuvre

Selon les résultats d’une étude publiée par Pôle Emploi ce jeudi, il y a 68 700 projets d’embauche dans la grande région cette année 2017. C’est 7 100 de plus qu’en 2016.

Une forte progression des intentions d’embauche pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà comment Pôle Emploi résume son étude menée auprès de employeurs de la région. Cette année, 22 200 établissements de Bourgogne-Franche-Comté ont répondu au questionnaire, soit un taux de retour de 30,1%, (contre 28,5% en 2016) avec au final 68 700 projets de recrutements, soit 7 100 de plus qu’en 2016 !

Certes, il ne s’agit que d’intentions mais en attendant que celles-ci se traduisent en offres réelles d’emploi, nous vous publions les résultats de cette enquête. Les tendances qui s’y développent pourront peut-être vous aider à orienter vos recherches.

Les secteurs offrant le plus grand nombre de perspectives d’embauche

- Les services sont les principaux contributeurs avec 55% des projets (37 925 intentions d’embauche envisagées), suivis par le secteur de l’agriculture (9000 intentions d’embauche) et l’industrie agro alimentaire (2 940 intentions d’embauches)

La viticulture a l'intention d'embaucher © Maxppp - Christian Watier

Les 6 métiers les plus recherchés

- Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs ~ 6 700 projets

- Agents d’entretien de locaux ~ 2 790 projets

- Aides-soignants (aides médico-psycho, auxil.puériculture, assistants médicaux) ~ 2 332 projets

- Aides à domicile, aides ménagers et travailleurs familiaux ~ 2 107 projets

- Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine ~ 2 089 projets

- Professionnels de l’animation socio-culturelle ~ 2 049 projets

L'industrie agro-alimentaire (illustration) © Maxppp - jp Amet

20,2% des établissements de Bourgogne-Franche-Comté envisagent de recruter, soit une hausse de plus de 2 points sur un an. La proportion est plus importante pour les établissements du secteur de l’industrie agroalimentaire et de l’agriculture (23,4%) et ceux des services (20,6%). Dijon, avec 10 100 projets, est le 1er bassin en terme de volume (15% de la région), devant Besançon (6 300), Beaune (4 500) et Lons le Saunier (4 000).

- 23% des établissements qui n’avaient pas de salariés lors de l’enquête projettent un recrutement en 2017 (+4% par rapport à 2016).

- 81% des établissements de 200 salariés et + envisagent un recrutement en 2017 (+11%).

Une hausse du nombre de projets jugés difficiles

L’ensemble des secteurs d’activité sont concernés par une hausse des projets de recrutement jugés difficiles qui évoluent de 32% à 41%.

Les difficultés de recrutement concernent principalement les métiers de l’aide à domicile, de la construction, de l’hôtellerie-restauration et les commerciaux .

La part des projets de recrutement à caractère saisonnier est en légère régression. Elle s’établit à 38% (- 3 points) notamment sous l’impulsion du commerce (- 10 points), de la construction et des services (-5 points). La part des projets de recrutement les plus concernés par la saisonnalité se retrouve dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie agro alimentaire avec 80%.

Le BTP rencontre des difficultés de recrutement © Maxppp - xavier de torres

Qu'est ce que c'est que cette enquête ?

L’enquête Besoins en Main d’Oeuvre (BMO) est une enquête réalisée chaque année par Pôle emploi et le Credoc dans toutes les régions françaises. Elle est utilisée comme outil d’aide à la décision par Pôle emploi pour mieux connaître les intentions des établissements en matière de recrutement et contribuer à identifier les besoins de formations sur les territoires en lien avec les acteurs socio économiques de chaque bassin d’emploi.

- L’enquête porte sur l’ensemble des employeurs hors administrations de l’État (Ministères, Police, Justice…) et entreprises publiques (Banque de France…). Cette définition correspond au total à 97 500 établissements pour la région Bourgogne-Franche-Comté (extraits du répertoire SIRENE), dont 73 800 établissements ont été interrogés cette année.

L’enquête BM O 2016 : des résultats fiables

77% des projets de recrutement annoncés par les entreprises lors de l’enquête BMO 2016 se sont concrétisés avec un taux de réalisation des projets de recrutement plus élevé pour les établissements de 20 salariés ou plus mais aussi pour les secteurs de l’industrie et de l’agriculture.