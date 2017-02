La Bourgogne-Franche-Comté, une région pilote pour embaucher des apprentis âgés de 25 à 30 ans

Cinq ans supplémentaires pour décrocher son contrat d'apprentissage. Depuis le 1er janvier, il est possible de recruter des apprentis jusqu'à 30 ans (la limite était de 25 ans auparavant). Depuis le 1er janvier, la Bourgogne-Franche-Comté est une région pilote pour tenter l'expérience.

La Bourgogne-Franche-Comté s'est lancée dans l'aventure il y a bientôt deux mois. Les employeurs de la région peuvent désormais recruter des apprentis au-delà de la limite des 25 ans. Impulsée par la Loi Travail du 8 août 2016, l'expérimentation a commencé le 1er janvier 2017. L'objectif est de développer cette formation en alternance et de l'étendre au plus grand nombre.

400 000 apprentis en France, 9 000 en Franche-Comté

Les 23 Centres de formation d'apprentis (CFA) de Franche-Comté forment plus de 9 000 apprentis (il y a 32 CFA en Bourgogne pour autant d'élèves). La France métropolitaine compte plus de 400 000 apprentis, ce qui reste bien loin de l'objectif des 500 000 fixé par le gouvernement. En 2016, le nombre de contrats signés a augmenté de 2,1% mais l'apprentissage souffre toujours d'un manque d'attractivité auprès des jeunes et des parents. Pourtant, le dispositif présente plusieurs avantages :

-c'est une formation en alternance qui associe la pratique chez un employeur et la théorie du CFA, le Centre de formation d'apprentis,

-l'apprenti bénéficie d'un statut de salarié et d’une rémunération,

-après avoir décroché un diplôme professionnel, l'apprenti a plus de chance de trouver un travail : à l'issue de la formation, le taux d'emploi est de 70%.

Une expérimentation régionale jusqu'au 31 décembre 2019

Depuis ce 1er janvier, sept régions françaises expérimentent ce nouveau dispositif pour embaucher des apprentis au-delà de 25 ans. La Bourgogne-Franche-Comté en fait partie. Cette expérimentation doit durer trois ans : jusqu'au 31 décembre 2019. Un bilan sera ensuite dressé par le gouvernement en 2020 pour généraliser, ou non, la mesure.

Sont donc concernés les candidats en changement d’orientation, les militaires en fin de contrat, les contrats aidés sans formation qualifiante, les bénéficiaires du RSA, les chômeurs inscrits à Pôle emploi ainsi que les candidats souhaitant une spécialisation professionnelle. Il est possible de signer son contrat d'apprentissage jusqu'à la veille des 31 ans.

Pour connaître la liste de tous les CFA de la région et les formations disponibles en apprentissage, c'est ici. Notez qu'une journée portes ouvertes est organisée le samedi 11 mars de 9h à 16h30 dans les 23 CFA franc-comtois.