La boutique de la laiterie de Verneuil (Indre-et-Loire) prise d'assaut par crainte de pénurie de beurre

La crainte de pénurie de beurre a une incidence directe sur la laiterie de Verneuil (Indre-et-Loire). Elle limite la vente de beurre dans sa boutique à quatre plaquettes, seule solution pour ne pas créer une vraie pénurie. Ses grossistes et GMS ont été approvisionnés normalement.

Doit-on craindre une crise du beurre, une pénurie qui occupe l'actualité depuis plusieurs semaines? Est-ce une pénurie réelle ou artificielle? La laiterie de Verneuil (Indre-et-Loire) est confrontée à une équation à peine croyable. Elle a mis sur le marché 300 tonnes de beurre de plus sur le marché par rapport à l'an dernier et malgré tout, on lui parle de "pénurie". "Dans le lochois, pour la marque Verneuil, c'est impossible" dit Annie Lartigue, la directrice de la laiterie coopérative.

Les gens sont paniqués par le manque de beurre. Anne Lartigue, directrice de la laiterie de Verneuil

Cette crise du beurre conduit des tourangeaux à se ruer sur les plaquettes de beurre, par crainte de pénurie totale. Au siège de la laiterie de Verneuil, la boutique en vente directe ne désemplit pas. L'entreprise a donc mis en place un rationnement. Elle limite la vente à quatre plaquettes maximum. "La pénurie pourrait se fabriquer si les gens perdent leur calme" explique Annie Lartigue. "Nous voyons des gens arriver chez nous et demander à emporter vingt plaquettes de beurre".

"Pour que tout le monde est du beurre, il faut partager". La vendeuse de la boutique de la laiterie à une cliente qui veut 10kg de beurre Copier

Le français, plus gros consommateur de beurre au monde, avec huit kilogrammes par an et par personne

La laiterie de Verneuil est la seule coopérative indépendante de la région Centre-Val de Loire avec 110 producteurs. Le beurre représente 19% de son activité. Ses capacités de production ne lui permettent pas d'en faire plus. Autre contrainte, fabriquer du beurre induit obligatoirement une production de poudre de lait dont le cours actuellement est en-dessous du prix de revient.