La boutique des Dragons Catalans fait le plein mais le club n'en profite pas vraiment

Dans les clubs professionnels, le constat est souvent le même : la courbe des ventes suit celle des résultats sportifs. Et comme les Dragons Catalans crachent le feu cette saison (premiers de la phase régulière du championnat de Superleague, qualifiés pour la première fois pour une demi-finale à domicile), la boutique du club, elle aussi, tourne à plein régime. "Ca marche très fort , reconnaît Iulian Dumitras, le gestionnaire de la boutique au stade Gilbert Brutus. Nous battons des records mais heureusement, parce que l'an dernier, ce n'était vraiment pas le cas. (l'an passé, les Dragons Catalans ont joué à huis-clos en raison de la crise sanitaire, NDLR). Nos articles enfants se vendent très bien. Le t-shirt spécial de la demi-finale et de la finale aussi. Oui, on est persuadé qu'ils vont aller en finale... "

Evidement cet engouement est une bonne nouvelle pour les Dragons Catalans même si financièrement, l'impact sera très limité pour le club. "La boutique est gérée par l'entreprise irlandaise O'Neills qui verse un loyer aux Dragons Catalans. Le club perçoit une partie des recettes seulement si nous dépassons un certain chiffre d'affaire mais ce ne sera pas le cas cette année. Suite à la crise sanitaire, nous nous sommes retrouvés avec des stocks importants sur les bras, nous avons dû solder des articles à -40%, -50 %" explique Iulian Dumitras, par ailleurs directeur France de la marque O'Neills.