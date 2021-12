La boutique France Loisirs d'Auxerre va fermer définitivement

La boutique France Loisirs d'Auxerre vit ses dernières jours d'ouverture. Conséquence du placement en liquidation judicaire du club de lecture français depuis le 25 octobre. Le réseau existe depuis 1970. Deux repreneurs ont déposé des offres mais aucun ne prévoit de conserver la boutique icaunaise.

Derrière le comptoir, Thierry, 56 ans, responsable du magasin auxerrois depuis 23 ans, s'est chargé de diffuser l'information. "Bon, vous avez compris que c'était une des dernières fois qu'on se voit." Les abonnés au club de livres sont désolés et surpris d'apprendre la nouvelle comme Annie : "C'est toujours triste de voir une boutique qu'on affectionne fermer. Puis, on s'attache aux gens aussi, il se créé un lien."

Justement, ce lien construit au fil des années, ces conseils échangés avec les trois salariés du magasin, c'est ce qui manquera le plus à Marie.

Ça fait à peu près trente ans que je viens ici et c'est vrai que le conseil était formidable, bien accueilli, alors que sur Internet, c'est pas terrible. Si on ne sait pas ce qu'on va acheter... C'est un peu dommage parce que c'est encore un commerce de livres qui ferme sur Auxerre.

Ces témoignages d'affection ou de fidélité sont une petite consolation pour Thierry qui s'apprête à tourner la page France Loisirs après quasiment 35 ans passés à conseiller les abonnés. "Je souhaite à tout le monde de vivre les 35 années que j'ai vécu parce qu'on était aussi une entreprise qui mettions beaucoup de choses au service du client. Oui, on faisait du chiffre d'affaires. Bien sûr, on était là aussi pour vendre mais on avait une relation assez privilégiée avec nos clients."

La boutique France Loisirs d'Auxerre pourrait fermer dès ce mardi même si les administrateurs judiciaires ont demandé que l'activité se poursuive jusqu'au 21 décembre. Le tribunal de commerce de Paris doit se prononcer ce lundi 13 décembre.