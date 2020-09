La braderie d'automne d'Albertville est annulée

A son tour, c'est la braderie d'automne d'Albertville qui est annulée à cause de la Covid-19. Elle devait se tenir le 11 octobre prochain.

Après Chambéry notamment, c'est cette fois la braderie d'automne d'Albertville qui est annulée à cause de la Covid-19. Elle devait se tenir le 11 octobre prochain dans les rues de la ville.

Fabien Belleville, président de "Shop In Albé", association des commerçants, explique qu'il n'y avait pas d'autre décision à prendre : "il faut être lucide et responsable vu le contexte sanitaire. Ce sont 8000 personnes lissées sur la journée sans aucun moyen de contrôle sur ce périmètre". Cette braderie rassemble en moyenne 500 stands de particuliers et 200 forains qui font le déplacement.

"Il faut être lucide et responsable vu le contexte sanitaire"—Fabien Belleville, président de Shop In Albé, association de commerçants

Pas de stands de particuliers ni de forains donc, mais l'association des commerçants va organiser une journée réservée aux commerçants, avec un « grand déballage » probablement le même week-end, à savoir les samedi 10 et dimanche 11 octobre.

La braderie de printemps avait déjà été annulée, c'est 75% du budget qui disparaît. La seule salariée de l'association des commerçants est placée en chômage partiel dès ce mardi jusqu'à nouvel ordre.