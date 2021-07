La braderie d'été organisée les 30 et 31 juillet à Périgueux

On connaît les dates de la prochaine braderie de Périgueux, elle est organisée le vendredi 30 et le samedi 31 juillet dans les rues du centre ville. La braderie sera en partie nocturne le vendredi puisque les commerces fermeront à 21 heures et qu'il y aura des concerts dans les rues avec les groupes Uber Hits, Baz et Mimi la Rebelle de 19 heures à 21h30.