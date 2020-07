La braderie de Lille est annulée

Le couperet est tombé ce lundi soir: pas de braderie de Lille en septembre. En raison des contraintes imposées par la crise sanitaire, la maire de Lille et le préfet du Nord annoncent l'annulation de l'édition 2020.

La crise du Covid-19 aura donc eu raison de la braderie de Lille. Dans un communiqué publié ce lundi soir, Martine Aubry, la maire de Lille et la préfet du Nord annoncent l'annulation de la Braderie 2020. Ils mettent en avant les précautions sanitaires toujours en vigueur qui interdisent les rassemblements de plus de 5.000 personnes.

Le préfet et la maire de Lille annoncent avoir travaillé avec la Fédération Lilloise du Commerce et des représentants des commerçants une braderie les concernant dont les modalités seront annoncées plus tard.