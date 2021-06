La braderie de Sablé-sur-Sarthe a attiré de nombreux clients

Sablé-sur-Sarthe a organisé sa braderie, ce dimanche, après le grand déballage de ses commerçants, vendredi et samedi. Ces événement avaient été annulés en 2020 pour limiter la propagation du coronavirus. Cette année, ils ont drainé beaucoup de monde. Les promeneurs ont dû se faufiler entre les portants de vêtements colorés et d'accessoires en tout genre.

A la recherche des bonnes affaires avant l'été

Le soleil et les fortes chaleurs de ces derniers jours poussent les clients à chercher des vêtements d'été. "On a plus vendu des manches courtes et des choses légères", souligne Florence Lambert du Dressing de Flo, rue de l'Île. La gérante a le sourire dans sa boutique, car les clientes ont défilé tout le weekend.

Pareil chez XX'Elles, un peu plus loin. "Ce sont des stocks qui nous sont restés à cause du confinement et un petit peu de l'an dernier, donc on déballe la saison printemps-été", explique la gérante de la boutique grande taille, Sylvie Dussilos.

Des clients venus du Mans ou d'Angers

Parmi les clients de Week-end pour elle et lui, et de Désir de femme beaucoup d'habitués, mais aussi des nouveaux. "Ils sont venus d'Angers, de Laval et du Mans", confirme le patron Carlos Ferreira. Il explique ces nouveaux-venus par la popularité de ses vidéos sur les réseaux sociaux. Pendant le confinement, Carlos Ferreira a commencé à tourner des petites vidéos pour montrer les vêtements de sa boutique. Ainsi, il a développé son commerce en ligne, en envoyant des colis dans toute la France.