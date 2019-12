La braderie Pyrex attire les foules

Châteauroux, France

Des mètres et des mètres de queue rien que pour accéder à l'intérieur du Hall des expositions de Belle Isle à Châteauroux. Et une fois entré, la foule n'est pas moins dense : "il n'y a plus de chariots ! Ils viennent d'en apporter une centaine mais ils ont déjà tous été pris! Pas grave, j'ai tout prévu, j'ai mes sacs" rigole une cliente en dépliant deux grands cabas. Plus loin, Gérard attend, accoudé à l'un des rares chariots : "Madame remplit... Des plats, des casseroles, des faits tout, des plats à tarte... On est venu de Vierzon exprès ! On vient à chaque fois ! Là, on en profite pour faire les cadeaux de Noël". Un couple surenchérit : "On vient acheter tout ce qu'il faut pour meubler notre petit fils. On l'équipe!"

Habillés de chasubles rouges, les employés de Pyrex empilent des tonnes de plats qui à peine poser sont déjà pris d'assaut. "Je ne veux plus de plastique chez moi ! Je ne veux pas faire réchauffer dans des plats en plastique. Là, c'est une marque que je connais, j'en suis content, alors je fais du stock" raconte Marie.

Le directeur du site, Claude Bin, met la main à la pâte, renseignant les clients : "Il y a plus de 2.000 palettes... Nous avons prévus des milliers et des milliers de plats. Il y a des invendus mais pas seulement... Le tout à prix cassés ! Cette vente est très attendu et cela se fait dans une ambiance très bon enfant"

"Je suis sensible au fait que cela soit fabriqué ici, en Berry, explique Yvette. C'est du produit bien de chez nous ! J'ai des plats Pyrex à la maison qui ont plus de 40 ans, et ca marche très bien. Mais il faut renouveler un peu le stock de temps en temps..."

Au total, Pyrex attend au moins 4.000 personnes d'ici samedi 7 décembre et espère réaliser entre 150.000 et 200.000 euros de chiffres d'affaire. Une partie des bénéfices seront reversés à une association caritative indrienne qui s'occupe de proposer des loisirs à des personnes handicapées.

La braderie Pyrex a lieu au Hall des expositions de Belle Isle, vendredi 6 et samedi 7 décembre, de 10h à 19h.