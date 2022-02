La brasserie de l'Espace à Planoise est en danger financier

Le COVID a fortement impacté les restaurants et notamment celui de l'Espace à Planoise. Le chiffre d'affaires a baissé d'environ 72%. Cet établissement sociaux-professionnel ne fonctionne pratiquement qu'avec des salariés en réinsertion. Une fermeture serait catastrophique pour ces derniers.

L'association de l'ABAPE appelle les clients à revenir à la brasserie de l'Espace à Planoise, ouverte depuis 2008, sans quoi elle craint une fermeture. Depuis le début de la pandémie, le chiffre d'affaires de l'établissement à baissé d'environ 72%, d'environ 142.000 euros, il n'est plus qu'à environ 40.000 euros. Cet établissement sociaux-professionnel n'embauche quasiment que des personnes en réinsertion et fonctionne en partie grâce aux bénévoles. Qui dit moins de fréquentation, dit moins de rente d'argent, mais aussi de subventions de la part de l'Etat et des collectivités.

Une vingtaine de salariés en réinsertion à l'année

L'établissement fonctionne à 70% avec des aides, soit 220 000 euros par an puisque c'est un ACI (Atelier et Chantier d'Insertion). Mais ces aides notamment celle du Fond social européen vont être réduites à cause des fermetures successives dues au COVID. "Nous avons des aides pour chaque salarié embauché à condition que nous prouvions que nous sommes capables de maintenir l'activité de la brasserie", déclare Ginette Van Labeke, la présidente de l'association ABAPE.

Ginette Van Labeke lance un appel au gouvernement et aux collectivités locales. Copier

Nous demandons à garder autant de subventions au gouvernement et aux collectivités peut importe notre rendement. Nous sommes un établissement qui aide les gens. Nous sommes importants. - Ginette Van Labeke

La baisse de client est également due aux syndicats et salariés qui continuent à pratiquer le télétravail et qui ne sont pas revenus dans le quartier. L'autre problème est dû à la stigmatisation du quartier et aux habitants de Besançon qui ne viennent pas à Planoise pour se restaurer.

Pour que le restaurant soit à l'équilibre, nous devons servir environ 45 couverts par midi. Ces derniers temps, nous en servons une dizaine. - Xavier Djillali-Baudouin, directeur du restaurant.

Xavier Djillali-Baudouin appel les clients à revenir dans l'établissement. Copier

Les salariés en réinsertion ont entre 18 et 40 ans. Les salariés sont payés entre 600 et 1000 euros selon le poste occupé. "Si nous venons à fermer, ils retourneront au chômage et ce sera un retour à zéro pour eux", avoue Ginette Van Labeke. Les employés en réinsertion sont les premiers à avoir conscience de la chance d'avoir ce genre d'établissement. "Ça aide les jeunes comme moi qui cherche du travail. C'est un vrai coup de pouce", confie Sargan, en réinsertion dans le restaurant depuis quatre mois.

Si ça ferme ça va être catastrophique. Beaucoup de personnes qui pourraient avoir besoin de ce travail vont se retrouver dans la galère. - Siti, serveuse.

Parmi les quelques clients qui viennent régulièrement, aucun ne voit ce lieu fermer ses portes. "Le personnel est sympa, c'est bon et ce n'est pas cher", affirme Michel, un habitué. La plupart des clients soutiennent aussi la démarche sociale de cet établissement.

REPORTAGE - Un endroit indispensable du point de vue sociale. Copier

Pour éviter de perdre un des seuls restaurant traditionnel de Planoise et le seul à avoir une démarche de réinsertion, les gérants de l'établissement appellent les clients à venir manger le midi à la brasserie. Puis une boutique de vente à emporter et en livraison à ouvert ses portes rue de la Madeleine à Besançon dans le quartier Battant.