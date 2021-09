La brasserie du Comté dévastée par la tempête Alex renaît à Saint-Martin-Vésubie

On a failli ne plus jamais goûter à la bière du Comté, les bâtiments où l'on brassait cette bière bio à Saint-Martin-Vésubie ont été emportés il y a un an par la tempête Alex. Le chantier pour reconstruire la brasserie sur un nouveau terrain vient de démarrer.

Le président fondateur de la brasserie du Comté, Laurent Fredj, se souvient d'une journée et d'une nuit "apocalyptique". Le vendredi 2 octobre 2020, lui et ses salariés avaient travaillé jusqu'en début d'après-midi, ensuite le bruit de la rivière était devenu effrayant, "l'eau se transformant en un torrent de boue". Laurent Fredj avait fini par quitter la brasserie en milieu de journée. En quelques heures, 2 km de bâtiments et d'infrastructures ont été balayés.

Après l'effroi, il faut rapidement penser à la suite et grâce à la solidarité de ses collègues brasseurs une bière solidaire est produite, la "Comté sur nous". Les revendeurs jouent le jeu et les recettes des ventes sont reversées à la brasserie du Comté. Des groupements professionnels, des indépendants offrent du matériel et des matières premières à la brasserie du Comté et la possibilité de produire chez eux. En novembre 2020, une bière provisoire est donc créée, la "Mounta Cala" qui signifie "monte et descend" en niçois, en référence aux allers-retours effectués entre la montagne et la Côte après la tempête. L'entreprise bénéficie dufonds de solidarité de la chambre de commerce et d'industrie jusqu'au 2 octobre prochain.

Le retour de la brasserie dans la Vésubie

Depuis lundi, des travaux ont débuté à St Martin-Vésubie pour reconstruire la brasserie du Comté sur un terrain appartenant à la commune, route de la Pinio, à l'entrée du village dans la zone du Pra Dou Majour. Les premiers brassages pourraient reprendre en mars.

On espère la fin des travaux pour début janvier. La métropole qui gère la zone d'activité du Touron, juste à côté, doit nous confirmer que les camions semi-remorques pourront accéder à nos locaux pour les livraisons, et alors tout devrait reprendre comme avant la tempête - Laurent Fredj, président et fondateur de la brasserie du Comté

Pour le fondateur de la brasserie en 2012, Laurent Fredj, il était important de rester ancré dans la vallée : "on a choisi de s'installer à Saint-Martin-Vésubie pour la qualité de l'eau de source, le goût qu'elle donne à notre bière. On veut rester dans cette vallée qui correspond à nos valeurs." Près de la brasserie, une houblonnière bio sera cultivée sur un terrain de 400 m².

La nouveau bâtiment, d'une surface de 1380 m², sera équipé d'un toit photovoltaïque. L'objectif sera de produire 7 800 hectolitres par an. L'équipe de la brasserie du Comté souhaite aussi diversifier sa production avec des bières sans alcool et sans gluten, des bières conditionnées en cannettes.

Le futur terrain où sera installé la brasserie du Comté à Saint-Martin-Vésubie © Radio France - Marion Chantreau

Le nombre d'employés pourrait passer, si le succès est au rendez-vous, de huit à vingt d'ici à 2024. La brasserie souhaite aussi créer une formation diplômante, à partir de 2023, ce sera la seule dans le sud de la France.