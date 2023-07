La Brasserie du Loup Blanc, de nouveaux locaux et une nouvelle forme juridique pour un même esprit artisanal

La bière artisanale est à la mode : depuis plus d’une dizaine d’années, les petites brasseries se multiplient. La concurrence est rude, pas facile de sortie du lot et de vivre de ce métier. La Brasserie du Loup Blanc , installée à Saint-Barthélémy-de-Vals en Drôme des collines fait partie des heureuses élues. Les bières originales et élaborées en partie avec des produits locaux ont trouvé leur clientèle, et la distribution prend de l’ampleur. A tel point que les trois associés, Richard Cadorin, Denis Mazet et Alexandre Palisse ont décidé de passer à la vitesse supérieure et de changer de locaux. Ils viennent également de changer de forme juridique pour devenir une société coopérative. Ils ont été rejoints pour le moment par une quarantaine de sociétaires.

ⓘ Publicité

📻 Ecoutez notre reportage avec Denis Mazet

loading

Retrouvez la Brasserie du Loup Blanc sur la page Facebook de l'entreprise , et retrouvez la chronique Circuits courts qui lui a été consacrée en 2022 .

Notre guide pour la visite et la dégustation, Denis Mazet. © Radio France - A.W.