La Brasserie Fondamentale : une success story made in Loiret

Le marché de la bière se porte bien, et le Loiret devient peu à peu un acteur crédible dans ce marché. Illustration avec l'incroyable développement de la LBF, La Brasserie Fondamentale, créée il y a 2 ans à Nangeville, dans le Malesherbois : production multipliée par 8 en 2 ans, embauche de 12 salariés et désormais des lieux de distribution emblématiques comme les TGV, bientôt Carrefour et Monoprix, sans oublier bien sûr 700 cafés ou restaurants en France.

Malt 100% local

A l'origine de cette aventure, 3 jeunes entrepreneurs parisiens qui ont jeté leur dévolu sur ce coin du Loiret, proche de la capitale, riche de ses champs d'orge, et où existe depuis longtemps la malterie Soufflet de Pithiviers-le-Vieil. Une malterie qui travaille déjà beaucoup pour les brasseries belges et néerlandaises : "Notre malt bio issu de l'orge du Gâtinais est très apprécié en Europe, explique Joël Perdereau, du groupe Soufflet. Travailler aussi pour une brasserie locale était une évidence."

La LBF compte actuellement 22 fûts à Nangeville © Radio France - François Guéroult

La première bière brassée à Nangeville date de mai 2020 - en plein confinement... Le projet était en fait déjà lancé, et il n'était pas question de le remettre en cause, même si on était au plus fort de la crise sanitaire. "Cela ne nous a pas découragés, bien au contraire, assure Marc Charpentier, l'un des fondateurs de la LBF. Cela a renforcé plusieurs de nos convictions : insister sur la qualité, l'idée de consommer moins mais mieux, avec des produits et des ingrédients français, et même locaux. Là, on est à 20 km de la malterie et on voit les champs d'orge depuis la brasserie !"

Respecter les fondamentaux de la bière

Les champs d'orge, mais aussi les anciens hangars agricoles où s'est installée la brasserie, appartiennent à Stéphane Fautrat, qui voulait justement transformer son exploitation. "J'étais en pleine réflexion sur la tournure à donner à ma fin de carrière en tant qu'exploitant, raconte-t-il. L'agriculture des 30 prochaines années ne pourra pas être celle qu'on a connue jusqu'ici, on ne peut pas faire l'impasse sur l'impact carbone et la question environnementale. J'ai donc choisi d'être en conversion bio, et en attendant, de transformer la ferme en incubateur d'activités !" Et donc de participer à la construction d'un véritable écosystème.

Cette année, 10 000 bouteilles par jour seront sorties de La Brasserie Fondamentale © Radio France - François Guéroult

la LBF a prévu d'investir 3 millions d'euros pour automatiser sa ligne de production et augmenter ses capacités. La production devrait dépasser cette année les 6 millions de bouteilles de bière (20 000 hectolitres), mais il n'est pas question de renoncer à la dimension artisanale : "Les brasseries industrielles n'ont pas les mêmes procédés de fabrication, rappelle Marc Charpentier. Entre le moment où on brasse et le moment où on peut distribuer, il se passe 5 semaines chez nous contre quelques jours seulement chez les industriels. On restera sur des ingrédients naturels, non préparés et des bières non filtrées et non pasteurisées. une bière ça reste un produit vivant et on restera là-dessus." D'où aussi le nom : La Brasserie Fondamentale, qui respecte les fondamentaux de la bière...

8 bières permanentes et 15 bières éphémères dans la gamme LBF actuellement © Radio France - François Guéroult

La brasserie a bénéficié d'environ 500 000 euros d'aides publiques pour se lancer (Europe, Région et communauté de communes). L'objectif est d'atteindre les 35 000 hectolitres en 2023, déclinées en 8 bières permanentes (toutes bio) et une quinzaine de bières éphémères. A consommer, bien sûr, avec modération...