La brasserie Galand est à vendre, après 36 ans installée place de la République au Mans

C'est une enseigne que les Manceaux connaissent depuis plus de 30 ans : la brasserie et pâtisserie Galand, installée place de la République au Mans. A l'approche de la retraite, les propriétaires ont décidé de vendre le fond de commerce, via l'agence immobilière Art'Im. L'offre, estimée à 1,4 million d'euros, s'adresse à des restaurateurs "dans la même tradition que Galand", explique l'agence, contactée par France Bleu Maine. "Ce ne sera pas de la restauration rapide."

"Affaire emblématique en hyper centre-ville", affiche d'emblée l'agence immobilière Art'Im dans l'annonce sur son site, repérée par nos confrères de Sweet Fm. "Emblématique", car Galand est présent depuis 1985 au 46 place de la République. Le prix de cette enseigne historique est fixé à 1 300 800 euros, frais d'agence compris.

Trois potentiels acheteurs se sont montrés intéressés, depuis la mise en vente au 1er octobre, mais aucune offre n'a pour le moment été faite. Le repreneur serait, a priori, un restaurateur. "C'est peu probable qu'un caviste ou opticien reprenne une offre à ce prix", explique l'agence Art'Im.