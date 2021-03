La brasserie mancelle Septante-deux a misé sur la canette pour résister à la crise sanitaire

La brasserie Septante-deux au Mans avait commencé sur les chapeaux de roues. "Cela a démarré très fort, on était très contents, notre concept avait bien fonctionné et au final, on a pu ouvrir que 4 mois sur l'année, c'est effectivement un peu déprimant" réagit Maxime Beuvier, l'un des trois associés.

Ouverte en janvier 2020, la brasserie a été contrainte de baisser le rideau quelques semaines plus tard lors du premier confinement. Rebelote à l'automne. Rageant. Mais ces jeunes brasseurs sarthois ont su rebondir en développant leur activité canette. "Au départ, cela ne devait représenter que 20 à 25% de notre activité, le reste étant vendu sur place. Mais aujourd'hui on est obligé de faire 100% canette puisqu'il n'y a pas d'évènement et il n'y a pas de consommations sur place".

Plus de 20 000 canettes vendues

La brasserie mancelle n'a toutefois pas eu à investir, cette activité étant prévue dès l'origine. Mais elle a donc, par la force des choses, pris plus d'ampleur. "On a de la demande. C'est compliqué de faire de s'engager sur de gros volumes mais on a de la demande même hors du département. A chaque brassin, on fait 2 à 3 000 canettes et on a brassé une dizaine de fois". Au total, cela représente donc une production de 20 000 à 30 000 canettes.

Outre cette activité, les aides de l'Etat ont permis à la jeune entreprise de rester à flot et de conserver les locaux. Mais les trois associés attendent surtout de pouvoir rouvrir. "Le plus tôt possible. Mais il faut que ce soit dans de bonnes conditions parce si c'est pour reprendre à minima, je ne sais si ce sera très intéressant". Ils tablent pour cet été et se préparent pour cela. "Sachant qu'il faut 1 à 3 mois pour brasser les bières, on doit anticiper mais c'est un coup de poker parce que si ça ne rouvre pas, c'est une production qu'il faudra vendre en canette".

Pas de perte de marchandise

La réouverture de l'établissement permettrait aussi aux quatre employés au chômage partiel de reprendre. Côté stock, pour l'instant et contrairement à d'autres brasseurs, la brasserie Septante-deux n'a pas eu à détruire ou brader une partie de sa marchandise. "On a de la bière dans les fûts de service qu'on a bloqué au froid, maintenu à 1°. On la contrôle régulièrement, si je vois qu'on perd en qualité on la bradera mais ce n'est pas le cas pour le moment".