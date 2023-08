La brasserie Mont Hardi de Château-Gontier collabore avec la plus ancienne brasserie du monde

"On pourrait croire que c'est une blague" commence Louis Grossard-Blanquet, maître brasseur de la brasserie Mont Hardi. Il faut dire que sur le papier, une collaboration entre la jeune brasserie mayennaise de Château-Gontier de quatre ans et l'institution bavaroise Weihenstephan forte de presque mille ans d'histoire peut surprendre. Mais V and B a su convaincre l'institution allemande explique Pierre Queval, responsable des achats pour l'entreprise mayennaise : "La chance qu'on a c'est qu'on travaille déjà avec eux depuis presque 20 ans. Donc on a pas eu besoin de forcer beaucoup."

Mais une fois que l'idée est lancée et qu'elle a fait son chemin, il faut encore être au niveau. "C*'est une prise de risque aussi pour eux, on peut dégrader leur image si on fait n'importe quoi!*", confirme Louis Grossard-Blanquet. Pour s'assurer de la qualité, la brasserie Mayennaise a multiplié les échanges avec son homologue bavaroise pour "obtenir le go, et ensuite se lancer dans la recette".

Un échange de savoir-faire et d'ingrédients

Mais concrètement, qu'est ce que ça change d'avoir des Allemands pour brasser ? "La rigueur !" lance le maître brasseur. Derrière cette rigueur, surtout un savoir-faire lié à l'utilisation d'une levure particulière et très exigeante, que les brasseurs français n'ont pas l'habitude d'utiliser. Une levure allemande que les partenaires de Weihenstephan ont apporté dans les bagages à Château-Gontier.

Louis Grossard-Blanquet, maître brasseur de Mont Hardi va lancer la production de la Ursa Major, elle sera commercialisée d'ici la mi-octobre. © Radio France - Alexis Arades

La bière est nommée "Ursa Major" une référence à la fois au thème spatial de la brasserie castrogontérienne et à l'ours, symbole de la ville bavaroise de Freising, au nord de Munich, où est installée la brasserie Weihenstephan depuis le XIème siècle. "En plus devant la brasserie il y a une sculpture avec un ours et deux barriques donc ça colle!" ajoute Louis Grossard-Blanquet. Pour ce qui est de la composition, il y a donc cette fameuse levure allemande et du houblon, français lui, pour "donner le truc moderne." Résultat, la bière "n'est pas une bière allemande, mais une bière d'influence allemande, elle reste bien mayennaise!" conclue le maître brasseur.

Un bon coup de com' pour V and B

Du côté allemand, la brasserie profite de l'occasion pour transmettre des connaissances. Matthias Ebner, représentant de Weihenstephan et diplômé de la formation en brasserie de l'Université Technique de Munich explique le partenariat : "Pour nous c'est très important de partager, on est liés à la formation en brasserie et donc on prend l'occasion pour transmettre les connaissances et offrir la possibilité d'utiliser nos levures à d'autres brasseurs." Une possibilité aussi pour la brasserie allemande de tenter de nouvelles choses en dehors de sa gamme habituelle "Nous on a pas l'habitude de ce style de bières, nous sommes la plus vieille brasserie du monde, on fait de la bière traditionnelle bavaroise, donc c'est intéressant de pouvoir s'associer à d'autres choses." Transmission et nouveauté, coup double pour l'institution allemande de la bière.

Mais ce partenariat c'est aussi une très bonne opération de communication pour V and B. Pierre Queval, le responsable des achats chez V and B espère que la collaboration fera parler dans le monde de la bière : "Des projets comme ça, Weihenstephan n'en fait pas beaucoup et quand elle en a fait dans le passé c'était avec des brasseries mondialement connues. Donc les faire venir en Mayenne, à Château-Gontier c'est un peu une caution exceptionnelle, on espère que ça va faire réagir!" La bière Mayenne Qualität validée par la Deutsche Qualität, il y a bien de quoi trinquer!