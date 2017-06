La Bretagne a aussi la tête dans l'air

Avec 120 PME, 10 grands groupes présents et 8.000 salariés, le secteur aéronautique est important en Bretagne. La région se devait donc d'être présente au Bourget, le plus grand salon aéronautique du monde, où 350.000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche.

8.000 salariés dans l'aéronautique en Bretagne

L'aéronautique est pourvoyeur d'emplois en Bretagne. 8.000 personnes travaillent dans le secteur.

IEF Aéro, un cluster (regroupement d'entreprises du même secteur) régional fédère 58 entreprises bretonnes de l'aéronautique.

Son président Bruno Sapin explique l'importance du secteur en Bretagne

Lors du prochain @salondubourget, un pavillon Bretagne réunira 23 exposants. Rendez-vous au Hall 2B - Stand E 32 https://t.co/qKypbEzIjv pic.twitter.com/2h4aMrmUb4 — BDI (@BretagneBDI) May 31, 2017

120PME bretonnes travaillent pour l'aéronautique

Avec 23 entreprises présentes dans le Pavillon Bretagne du Salon du Bourget, la région veut montrer ses compétences en la matière. Si on ne construit pas d'avions en Bretagne, de grands groupes de l'aéronautique sont présents, comme Safran à Fougères, Thalès à Brest, Hop ! à Morlaix, ou DCNS pour les industries de la défense.

Par ailleurs, 120 PME spécialisées travaillent à la conception et la fabrication de sous-ensembles mécaniques et électroniques, et de composants. Autant d'éléments souvent invisibles, mais indispensables aux avions.

200 postes à pourvoir en Bretagne

Le cluster IEF Aéro qui fédère des laboratoires, des écoles et des entreprises du secteur, lance pour la première fois des sessions de jobdating et de collecte de CV, pour recruter. 200 postes sont à pourvoir dans les entreprises bretonnes.

Ce recrutement se fait sur le Pavillon Bretagne au coeur du salon du Bourget, vitrine essentielle pour exposer les compétences bretonnes, de l'électronique à l'usinage en passant par la plasturgie.