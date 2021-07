La Bretagne, destination préférée des français cet été ?

Avec 1.772 kms de côte, la Bretagne est la première région littorale française, et cet été, ce sont les français qui seront les plus nombreux en vacances dans la région. Dans les gîtes, et les campings bretons, on affiche déjà de très bons taux de réservation.

C'est un bel été qui s'annonce chez de nombreux professionnels du tourisme en Bretagne. Dans les campings bretons, les taux de fréquentation pour cet été 2021 seront identiques à ceux de 2019, "et 2019 était une année record" rappelle Nicolas Dayot, le président de la fédération bretonne de l'hôtellerie de plein-air. Dans les 700 campings bretons, les emplacements de tentes, mais aussi les mobil-homes et autres chalets permettent d'accueillir "2 millions de touristes chaque année" souligne Nicolas Dayot. Et si cette année, les britanniques seront quasi absents, les allemands, les belges et les néerlandais seront bien là.

80 à 90% de taux de remplissage dans les gîtes d'Ille-et-Vilaine

"Le mois de juillet est particulièrement bien rempli cette année, dès le début du mois" indique Laure Lebarbier, directrice des gîtes de France en Ille et Vilaine. Dans les 800 gîtes et chambres d'hôtes d'Ille-et-Vilaine, les taux de remplissage sont de 80% à 90% en juillet. Pour le début du mois aout, "il reste peu de places". La clientèle étrangère est en forte baisse en raison des conditions sanitaires et des interdictions liées aux déplacements, mais la clientèle française permettra de compenser "avec des vacanciers venus du Nord de la France, du bassin parisien, de la Normandie, et du Grand Ouest en général" précise Laure Lebarbier.

Dans les logements Airbnb, la clientèle française compense l'absence de la clientèle étrangère

Chez les 250 propriétaires de locations Airbnb situés sur la côté d'Emeraude, on a fait le plein pour juillet et aout "et 60% des logements sont déjà réservés en septembre" indique Thierry Dorance-Houssay, qui gère la page Facebook des propriétaires de logements Airbnb dans ce secteur. Avant la crise sanitaire, 80% de la clientèle venait de l'étranger, mais cette année, c'est l'inverse, "80% des réservations sont réalisées par des clients venant de France". La majorité des clients a signé son contrat de location avant le mois de mai" souligne Thierry Dorance.

A Saint-Malo, les touristes sont déjà là au début du mois de juillet

A Saint-Malo, la saison estivale a démarré tôt cette année. Avant même le début des vacances scolaires, dès la fin du mois de juin, la cité corsaire est arpentée par des grands-parents et des enfants en bas âge. Dans les offices de tourisme, la fréquentation est en hausse de 20% par rapport à 2019 sur la même période de début de saison. La clientèle souhaite surtout prendre un bon bol d'air "avec des demandes pour des randonnées pas forcément très sportives, ou pour des ballades en mer" explique Laurence Bozzuffi, la directrice de l'office du tourisme de Saint-Malo.

Le littoral toujours plébiscité mais la campagne gagne du terrain, après la crise sanitaire

Au comité régional du tourisme de Bretagne, où on affiche aussi un certain optimisme pour cet été, "malgré la météo de ces derniers jours", avec sans doute encore "des réservations de dernière minute à attendre". Si les touristes plébiscitent le littoral, pour 66% des séjours dans la région, la campagne est de plus en plus attractive. "22% des français qui ont prévu de séjourner en Bretagne choisissent une destination rurale, c'est 5% de plus que l'an dernier" précise encore la responsable du comité régional du tourisme. Dans le Morbihan, premier département touristique breton, avec un tiers des nuitées "à la différence d'autres zones touristiques en France où l'affluence est très forte, dans notre département, nous offrons des espaces naturels, des sites protégés, un patrimoine riche... des éléments plébiscités par les vacanciers dans cette période" souligne Patrick Lévy, le directeur du comité du tourisme dans le Morbihan.

Si la baisse de fréquentation de la clientèle étrangère n'est pas totalement compensée par la clientèle française, elle pourrait bien l'être par les Bretons eux-mêmes "72 % d’entre eux ont prévu de réaliser davantage de balades, visites de sites, ou encore excursions dans la région" explique Audrey Legardeur, du comité régional du tourisme en Bretagne.