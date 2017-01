La Bretagne, deuxième région où le chômage a le plus baissé en 2016

Si le chômage a augmenté en France en décembre de 0,8% (-0,1% en Bretagne), sur un an, l'inversion de la courbe est bien réelle (- 3%). En Bretagne, la baisse est encore plus importante, - 4,7% sur l'ensemble de l'année 2016.

Une baisse à nuancer

Si l'on retient les demandeurs d'emploi de catégorie A, sans aucune activité (chiffres retenus par le Bureau International du Travail), le chômage a baissé de 0,1% en décembre en Bretagne, de 0,3% sur les trois derniers mois et de 4,7% sur un an. Des chiffres à nuancer si on analyse les chiffres dans le détail, comme nous l'avons fait ce matin avec Luc Goutard, statisticien à la DIRECCTE (administration régionale du travail) de Bretagne.

Du mieux pour les jeunes, du moins bon pour les +50 ans

La baisse du chômage "amorcée fin 2015", s'est poursuivie en 2016. Elle profite surtout aux jeunes de moins de 25 ans, dont le chômage baisse de 11,5% sur un an. En revanche, le nombre de demandeurs d'emploi de + 50 ans a augmenté de 2% sur un an en Bretagne. Autre nuance de ces "bons" chiffres annuels, si on intègre les demandeurs d'emploi qui ont eu une activité. Si le chômage baisse de 1,6% sur un an dans la catégorie B (- 78h d'activité / mois), il progresse de 10,2% pour la catégorie C (+ 78h d'activité / mois).

La baisse profite aux 4 départements

Sur l'ensemble de l'année 2016, l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, se situe entre -6,1 % dans le Morbihan et -3,3 % (-4,1% en Ille-et-Vilaine, -5,1% dans le Finistère). En ajoutant les catégories B et C, le chômage ne baisse que de 0,4% sur un an.