La Bretagne figure parmi les régions les plus attractives pour les vacances d’été des Français

Le Comité Régional du Tourisme Bretagne dévoile les résultats d'une enquête nationale sur les attentes, comportements et intentions de dépare des Français pour cet été. Et bonne nouvelle pour le secteur touristique, la Bretagne est l'une des régions les plus attractives.

C'est une nouvelle qui va réjouir les professionnels du tourisme en Bretagne. Selon le Comité Régional du Tourisme Bretagne, la région est l'une des plus attractives pour les vacances d'été des Français. C'est ce que dévoile une enquête nationale* sur les attentes, comportements et intentions de départs des Français pour cet été.

A la mi-juin, 1 Français sur 2 prévoit de partir en vacances et / ou week-end cet été. Un chiffre pour l’heure bien inférieur au taux de départ habituellement constaté à cette période (80%), mais qui pourrait augmenter au regard des 22% de Français toujours indécis.

La Bretagne attire toujours autant

Peu touchée par le coronavirus, et réputée pour ses grands espaces, son calme propice au ressourcement, la Bretagne attire. 7,5% des Français ont l’intention d’y séjourner cet été. Parmi eux, des Bretons bien-sûr, mais pas uniquement. La clientèle de proximité sera en augmentation et on comptera notamment 23% de Franciliens, 17% de Bretons, 12% de Ligériens, 9% d’habitant du Grand Est. A noter, 1 Breton sur 4 ayant prévu de partir cet été séjournera en Bretagne. La région sera ainsi leur 1ère destination de vacances.

Le littoral breton particulièrement plébiscité

71% des Français qui viendront en Bretagne séjourneront sur le littoral, 17% à la campagne. 88% d’entre eux déclarent rechercher davantage des destinations nature ou encore moins fréquentées qu’à l’accoutumée. Conséquence de ces attentes, si les Destinations Touristiques du sud de la région restent privilégiées, l’attractivité de certaines destinations de la côte nord est renforcée.

Les vacanciers veulent des garanties sanitaires

Plus de la moitié des Français ayant prévu de partir en Bretagne attendent des garanties quant au respect des gestes barrière dans les lieux publics, les commerces, restaurants ou sites de visites. Ils souhaitent également avoir l’assurance que les principaux sites et lieux de visite seront ouverts, afin de pouvoir profiter pleinement de leurs vacances.

Au-delà des touristes, des excursionnistes

Après cette période de confinement, 2/3 des Bretons réaliseront plus d’excursions (balade, visites de sites…) dans leur région qu’à l’accoutumée. Pour cette pratique, ils recherchent en priorité des grands espaces naturels, des itinéraires de randonnée pédestre, des sites patrimoniaux, des parcs et jardins ou encore des lieux de baignade. Et là encore, ils seront attentifs à l’application des protocoles sanitaires et au respect des gestes barrière. Ils pourront également bouder certains types d’équipements, jugés trop risqués.

Les résultats complets de l’enquête nationale et du focus Bretagne sont disponibles ici.