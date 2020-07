L'augmentation du nombre de chômeurs au deuxième trimestre de 2020 en Bretagne (+ 30,1 % pour la catégorie A) est plus importante que la moyenne nationale (+ 24,5 %).

La Bretagne plus durement frappée par la hausse du chômage au deuxième trimestre de 2020

Conséquence de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le nombre de demandeurs d’emploi a fortement augmenté en Bretagne, dans toutes les catégories, lors du deuxième trimestre de 2020.

En catégorie A (personnes sans activité tenues de rechercher un emploi), ce nombre est en progression de 30,1 % sur le trimestre. De 29,5 % sur un an. Cela représente 42.710 personnes en plus. Le chiffre total est de 184.590.

(personnes sans activité tenues de rechercher un emploi), ce nombre est en progression de sur le trimestre. De 29,5 % sur un an. Cela représente en plus. Le chiffre total est de 184.590. En prenant en compte les catégories B et C (personnes tenues de rechercher un emploi ayant ou non exercé une activité), la hausse est de 7,4 % sur le trimestre. Le total atteint 279.220 demandeurs d'emploi.

Dans le détail, c'est l'Ille-et-Vilaine qui connait la plus forte hausse avec une augmentation de 32,7 % du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A. La hausse est de 30,9 dans le Morbihan et de 27,9 en Finistère et Côtes d'Armor.