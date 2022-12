La Bretagne va manquer de candidats pour l'emploi à domicile

L'emploi à domicile connaît lui aussi des difficultés pour recruter. Selon les projections, il manquera 40 000 emplois en Bretagne d'ici 2030. Le représentant de la FEPEM en Bretagne, la fédération qui représente les particuliers employeurs dans l'aide à domicile, était l'invité de France Bleu Armorique ce lundi.

Que représente aujourd'hui l'emploi à domicile en Bretagne ?

Morvan Le Gentil : L'Emploi à domicile, cela concerne un petit peu tout le monde. Vous, moi. C'est 200 000 personnes à travers la Bretagne qui emploient des gens à la fois pour résoudre des besoins du quotidien liés à l'accueil du jeune enfant, le faire garder pour aller travailler, mais aussi pour accompagner le vieillissement, le handicap ou tout simplement le coup de main du quotidien pour l'entretien de la maison ou du jardinage.

On sait déjà qu'on va manquer de personnel pour l'emploi à domicile dans les prochaines années...

Oui, on le sait, puisqu'on a la moitié des salariés aujourd'hui qui vont partir à la retraite dans les sept ans. Donc il va falloir combler et on n'a pas le rythme régulier de rentrée de nouveaux salariés. Donc on sait qu'on va avoir déjà une pénurie face.

Et la demande risque d'exploser également ?

Oui, on a à la fois des besoins qui vont aller croissant et des salariés qui vont partir massivement à la retraite. Et c'est tout l'objet de cet appel pour trouver des candidats à ces métiers là.

Il y aura notamment des besoins pour la garde d'enfants dans le Grand Ouest ?

Dans le Grand Ouest, on a beaucoup misé sur sur l'accueil individuel. Les assistants maternels occupent en gros 75 à 80 % de cet accueil du jeune enfant en dehors du domicile des parents. Et c'est vrai que quand on a la moitié de ce potentiel là, qui part à la retraite, ou pour certains qui arrêtent avant la fin de leur carrière ou qui se réoriente. C'est vrai que ça nous ça va poser aussi un certain nombre de difficultés avec déjà des territoires où des parents sont obligés de s'arrêter de travailler pendant deux ou trois ans le temps que les enfants rentrent à l'école, faute de trouver des modes de garde qui leur conviennent.

Pourquoi cette pénurie dans l'emploi à domicile ? Ce sont des métiers qui n'attirent pas ?

Alors on a sans doute une partie de méconnaissance, c'est à dire que les gens ne s'imaginent pas forcément travailler chez les particuliers employeurs, surtout les jeunes. C'est un cadre un peu bizarre. On a plusieurs particuliers employeurs, on va combiner plusieurs contrats. On va pouvoir gérer un petit peu son temps comme ça. C'est aussi des temps plus courts qu'il va falloir additionner les uns aux autres. On sait que ça peut être un cadre un peu étonnant au début. Parfois on y pense pas y compris les partenaires de l'orientation, par exemple dans dans les lycées ou autres.On sait que c'est aussi un des enjeux de permettre de mieux parler de ces métiers assez tôt.

C'est vrai aussi que ces métiers ne sont pas valorisés...

C'est vrai qu'aujourd'hui il faudrait qui soient mieux valorisés. On est sur des métiers qui sont porteurs de sens, donc indispensables pour nombre de foyers et qui sont loin d'être les les métiers sous qualifiés qu'on présente. C'est dire qu'on a en règle générale des vraies compétences techniques dans ces métiers là. Il y a des gestes pour manipuler une personne en situation de handicap, pour connaître l'évolution d'un jeune enfant ou pour utiliser les nouvelles technologies pour accompagner de personnes âgées.

Donc qui peut pécher, c'est le salaire...

Alors le salaire est un élément également. On se bat surtout avec les pouvoirs publics pour que les régimes d'aides que sont le complément de mode de garde pour les familles, ou l'allocation personnalisée d'autonomie pour le vieillissement ou la prestation de compensation du handicap au niveau du handicap soient revalorisés justement pour permettre d'accompagner la montée des salaires au niveau des salariés sans peser plus sur le budget des familles.