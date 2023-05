La Brittany Ferries s'apprête à lancer le "Guillaume de Normandie", plus grand ferry hybride au monde

Les investissements étaient programmés avant la crise Covid, ils seront concrétisés après celle-ci. La Brittany Ferries s'apprête à lancer le "Guillaume de Normandie" en 2025 au départ de Ouistreham. Christophe Mathieu, directeur général de la compagnie maritime : "c'est un bateau à part, un peu révolutionnaire d'une certaine façon, dans le sens où ce sera le plus gros ferry hybride au monde. C'est-à-dire qu'il utilisera à la fois du GNL, un gaz moins polluant que le fioul et des batteries qui vont permettre au navire d'être alimenté par de l'électricité pendant ses escales, voire durant un petit bout de la traversée. C'est vraiment novateur pour ce type de bateau. Pourquoi fait-on ça ? Parce qu'il y a nécessité à s'adapter pour différentes raisons : nous devons, comme toutes les entreprises, participer à la décarbonation et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et comme on va, à juste titre, nous faire payer de plus en plus cher les énergies fossiles, à nous de trouver des solutions pour nous adapter, à la fois pour faire face au réchauffement climatique et pour rester compétitifs. Il y a aussi l'envie des générations à venir de voyager sur des bateaux plus propres, à nous d'être innovants." Ce nouveau bateau devrait permettre d'économiser 5 à 10% de l'énergie nécessaire à la propulsion et de réduire de 15% environ les émissions de CO2. Il sera, par ailleurs, plus long de 43 mètres que son prédécesseur pour atteindre 195 mètres, pourra accueillir 1300 passagers et proposera des prestations modernisées comparées au "Normandie", mis à l'eau en 1992.

ⓘ Publicité

La présentation officielle vient d'avoir lieu au Conseil Régional de Normandie à Caen © Radio France - Philippe Thomas

La fréquentation passagers retrouve des niveaux d'avant Brexit et Covid, le fret reste en berne

La Brittany Ferries a profité de cette présentation au siège du Conseil régional à l'Abbaye aux Dames à Caen, pour faire le point sur la saison touristique qui débute. Le président de la compagnie, Jean-Marc Roué : "nous avons de bonnes prévisions, c'est un gros soulagement. 2022 était une année de redémarrage avec une très grosse saison estivale, même si on a plafonné à 1 750 000 passagers contre 2 250 000 en 2 019, notre dernière année de référence sans Covid et sans Brexit. Et cette année, on est tout près de récupérer la quasi totalité de nos clients passagers de 2019. Dans le détail, il nous manque encore quelques clients britanniques vers la France et beaucoup de Français vers la Grande-Bretagne. En revanche, on a beaucoup plus d'Irlandais qui viennent ou de Français qui vont en Irlande mais on est quand même très satisfaits. On a aussi adapté notre dispositif en proposant un peu moins de traversées durant l'hiver et plus d'offres en amont et aval de la pleine saison. Par contre, on a de vraies interrogations concernant le fret. Entre 2019 et 2022, on a constaté une baisse de 20 % du nombre de camions et cette année il y en a encore un recul 6%. Pour le coup, il n'existe aucun paramètre pour le moment qui nous permettrait d'imaginer que le phénomène s'inverse. J'ai un peu plus de 55 ans, je pense que je serai à la retraite qu'on n'aura pas retrouvé les volumes qu'on a connus en 2019."

La Brittany Ferries ? "Une question de stratégie et de souveraineté"

Ce derniers mois ont été marqués dans l'univers du transport maritime par le licenciement brutal de 800 marins anglais par la compagnie de ferries P&O. Plus que jamais dans ce contexte, Sophie Gaugain, première vice-présidente de la Région Normandie, défend le modèle de la Brittany Ferries : "c'est un enjeu essentiel en termes de fréquentation touristique, d'emplois directs et indirects. Et être autonome dans un segment de transport maritime, de personnes et de marchandises dans l'arc transmanche, c'est stratégique pour la France et notre région. C'est le dernier pavillon battant Bleu-Blanc-Rouge avec des marins français et on a à cœur de défendre ce modèle qui est aussi un modèle économique et social auquel nous tenons. Encore une fois, l'exemple que donne la Brittany Ferries avec des navires décarbonés, une attention particulière aux conditions de transport et à la qualité de service fait toute la différence. Et puis, nous devons maintenir une compétitivité régionale. C'est pour ça que la région intervient avec Ports de Normandie, dans les investissements qui permettent d'accueillir des infrastructures et des navires avec un tourisme plus durable. Ca fait notre différence."