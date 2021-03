La brouette solidaire de l’épicier fait des heureux à Nézignan-l’Évêque

Une brouette solidaire a été installée devant l’épicerie de Nézignan-l’Évêque (Hérault). Des produits laissés par des habitants sont récupérés par ceux qui en ont le plus besoin. La brouette se remplit et se vide chaque jour, permettant aux plus démunis de manger à leur faim.