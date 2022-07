La Bruère-sur-Loir : le projet d’internat de prestige abandonné, le château à nouveau en vente

Il le pressentait. C’est maintenant une réalité. En avril 2022, le maire de La Bruère-sur-Loir avait fait part, sur France Bleu Maine, de sa déception et de son agacement face à la lenteur de l’installation de l’internat de prestige prévu dans le château privé de cette commune de 260 habitants du Sud Sarthe. En ce début juillet, les porteurs de projet jettent l’éponge. L’édifice est à nouveau en vente. « Je ne voyais rien bouger. Je m’étais fait à l’idée que ce projet tombe à l’eau », témoigne le maire de La Bruère-sur-Loir. « Je l’ai vu venir de loin. De très très loin », affirme Dominique Paquet qui souhaite maintenant tourner la page le plus rapidement possible.

Un château à trois millions d’euros

Depuis plusieurs jours, l’annonce de la vente de ce château est en ligne sur un site spécialisé. Mise à prix : un peu plus de trois millions d’euros (3.360.000€). « C'est un domaine très important, de plus de 50 hectares avec du potentiel. Il demande à vivre », confirme le maire de la Bruère-sur-Loir. « J'ai un grand espoir que ça aboutisse à quelque chose », indique l’élu qui pense prioritairement aux emplois que pourrait générer un nouveau projet dans ce château et à la vie que cela engendrerait dans le village. « Comme à l’époque des Apprentis Orphelins d’Auteuil », qui a possédé le château jusqu’en 2014, se souvient l’élu.



Déjà quelques coups de fil

Dominique Paquet assure avoir déjà reçu quelques coups de fils de personnes intéressées par l’édifice « J’ai eu des contacts. Je ne peux pas vous dire qui pour l’instant, ni combien », indique le maire de La Bruère-sur-Loir. « Une demi poignée », lâche-t-il, avec le sourire, lorsqu’on insiste.

à lire aussi Internat de prestige : la colère du maire de La Bruère-sur-Loir

L’élu verrait bien la création d’un complexe hôtelier dans ce château. « Il manque des structures de ce type dans la vallée du Loir », estime Dominique Paquet. « La commune est située à 40km de Tours et 40 km du Mans, où ont lieu de nombreux événements sportifs », rappelle-t-il. « Il faut que ça reparte », insiste le maire de La Bruère-sur-Loir. « J’espère que tout sera éclairci fin 2022 ».

Des travaux avaient été réalisés

Lorsque le projet d’internat de prestige avait été annoncé, une première rentrée scolaire était initialement prévue en septembre 2019 pour les collégiens et lycéens. D'importants travaux de rénovation avaient été réalisés. Les cuisines, les sanitaires et les dortoirs avaient notamment été remis à neuf et aux normes. Le gymnase avait été réhabilité. Et un amphithéâtre de 250 places aménagé.