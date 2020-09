La Buissière : la plateforme Colissimo Alpes inaugurée par Philippe Wahl, le PDG du groupe La Poste

La plateforme Colissimo Alpes traite 100 000 colis tous les jours, au départ et à l'arrivée de trois départements : l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

La plateforme Colissimo Alpes aura été inaugurée quasiment pour son premier anniversaire. En effet, le site de La Buissière est en service depuis le mois d'octobre 2019 mais le PDG du groupe La Poste, Philippe Wahl, a découpé le ruban symbolique ce vendredi 11 septembre. A La Buissière, tous les colis issus des départements de l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, au départ et à l'arrivée, sont pris en charge.

De gauche à droite : Julien Ducouteix, directeur du site. Philippe Wahl, PDG du groupe La Poste. Lionel Beffre, préfet de l'Isère et Isabelle Dudilleu, maire de La Buissière. © Radio France - Bastien Thomas

La création de ce centre de traitement des colis s'inscrit dans la stratégie de développement du marché des colis. "Nous avions prévu, dès 2015, la croissance du colis et du e-commerce" explique Philippe Wahl. La crise sanitaire et le confinement ont aussi accéléré les choses : en 2020, c'est 30% de colis en plus en France, 25% pour le site de la Buissière. "Nous attendions cette forte croissance et il y a eu une accélération avec le confinement" poursuit-il.

100 000 colis par jour

La plateforme Colissimo Alpes n'est pas un centre de tri (où les facteurs récupèrent courriers et colis pour les distribuer dans les boîtes aux lettres) mais un centre de traitement. C'est à dire que les colis sont regroupés selon les destinations pour ensuite rejoindre un centre de tri.

Ici, près de 100 000 colis sont traités tous les jours. "Nous avions un besoin de créer ce site pour soulager notre plateforme de Saint-Laurent-de-Mure dans le Rhône mais aussi apporter du capacitaire. Le territoire alpin est aussi une zone où le e-commerce marche bien" note Xavier Mallet, le directeur national de la filière colis à La Poste. "Et puis il y a aussi la Suisse et l'Italie à proximité où nous aimerions nous implanter durablement" dit-il encore.

Les colis s'enchaînent sur les tapis roulant. 100 000 paquets sont traités par jour. © Radio France - Bastien Thomas

A terme, 250 000 colis pourront être traités sur le site de La Buissière en capacité maximale. Même si c'est déjà le cas "en fin d'année avec le Black Friday et Noël. Ça devient vite la folie" continue Xavier Mallet.

Un site vecteur d'emplois

L'ouverture de la plateforme a permis de créer des emplois dans le Grésivaudan. "Il y a une centaine de salariés qui travaillent sur le site. Et dans ce chiffre là, nous avons créé une vingtaine d'emplois issus du maillage local. Le reste vient de la mobilité interne à l'entreprise" précise Julien Ducouteix, le directeur du site.

L'usine est séparée en deux parties : une pour les départs (toutes destinations), l'autre pour les arrivées (vers l'Isère, la Savoie ou la Haute-Savoie). © Radio France - Bastien Thomas

Parmi les créations d'emplois, il y a Carole, 46 ans. Venue de Bourgogne, elle a été embauchée en intérim avant de signer un CDI. "Cela va faire un an que je travaille ici. Et je suis très heureuse" dit-elle sur son poste de travail.

Un site nouvelle génération équipé d'un logiciel grenoblois

Philippe Wahl, PDG du groupe La Poste, en a aussi profité pour parler de la technologie utilisée sur le site. Un logiciel d'intelligence artificielle pouvant reconnaître les colis très rapidement, plus qu'un humain, même si les salariés sont là pour combler les failles. "Il est fabriqué par la start-up Probayes, de l'Inria (Institut national de recherche en informatique et en automatique) de Grenoble, que nous avons racheté. Et tout nos centres en sont équipés" détaille Philippe Wahl.

Si le logiciel d'intelligence artificielle ne reconnait pas un colis, alors c'est un opérateur humain qui prend le relais. © Radio France - Bastien Thomas

Au total, 500 millions d'euros d'investissements ont été mis sur la table par La Poste pour développer le domaine du colis et du e-commerce et permettre ainsi la création de quatorze centres de traitement en France, dont celui de La Buissière.