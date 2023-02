La CAF 31 accuse toujours jusqu'à trois mois de retard dans le traitement des dossiers

"Le retard n'est toujours pas résorbé", regrette Marie-Line Zenou, technicien conseil à la Caisse d'Allocations Familiales du 31 et représentante syndicale chez Force Ouvrière. En cause, la réforme des aides au logement : en janvier 2021, pour supporter le nouveau système de traitement des dossiers, un nouveau logiciel est déployé sur le système d'information existant.

"Certains dossiers complexes bloquent le logiciel et cela entraîne aussi des erreurs", constate l'agent de la CAF, qui fait face, comme ses collègues, au mécontentement des usagers. "C'est tout à fait justifié, on ne peut que les comprendre", affirme-t-elle, "et on partage leur sentiment : imaginez-vous passer votre journée à gérer des problèmes. C'est difficile, on n'a plus les moyens de bien travailler".

Pièces manquantes, attente, délais de traitement... Les usagers à bout de nerfs

Du côté des allocataires, le délai de traitement est d'autant plus mal vécu qu'il s'ajoute à d'autres problématiques : devant l'agence de la rue Riquet, le siège de la CAF de Haute-Garonne, certains patientent parfois deux heures, dehors, et debout. "Ils pourraient au moins mettre quelques chaises", plaide une allocataire qui souffre de douleurs au genou.

"L'hiver, l'attente est difficile, mais l'été, avec la canicule, cela devient vraiment insupportable", ajoute une autre usagère. Elles confirment toutes deux que les problèmes de traitement des dossiers se ressentent. "Le mois dernier, j'ai payé mon loyer plein pot", explique la première, "et ce mois-ci aussi. 700 euros ! On m'a fait revenir pour des pièces manquantes, finalement, on m'a dit que le dossier était complet, mais qu'il fallait attendre", détaille-t-elle.

54% des Haut-Garonnais bénéficient d'une prestation de la CAF

Même si les problèmes impactent tout le territoire national, la CAF de Haute-Garonne est en première ligne. "Sur nos 350.000 ménages allocataires, 180.000 bénéficient de l'aide au logement", explique Jean-Charles Piteau, directeur de la caisse du 31, qui détaille : "C'est dû au nombre important d'étudiants, ils sont 50.000 à bénéficier des APL à Toulouse, troisième site universitaire en France."

La priorisation permet de contenir une partie du problème. "Les minimas sociaux, c'est le plus important : nous avons 40.000 bénéficiaires du RSA et 30.000 personnes sur l'AAH (Allocation Adulte Handicapé)", précise Jean-Charles Piteau. Le délai est retombé à une dizaine de jours sur ces prestations critiques. Pour les autres, le traitement prend toujours en moyenne de deux à trois mois.

"La situation s'améliore"

Malgré tout, les syndicats et la direction se réjouissent de conserver un dialogue social est apaisé. Le directeur, optimiste, se mobilise pour réduire petit à petit le retard, en apportant des réponses organisationnelles et locales au problème informatique d'ampleur nationale.

Des améliorations sont en cours, comme la création d'une équipe d'agents "experts", qui se consacrera aux dossiers problématiques, ceux qui bloquent le logiciel. "Cela permettra d'alléger la charge des autres secteurs, de leur rendre aussi le quotidien plus agréable et leur évitant les bugs et la gestion des dossiers bloquants sera plus homogène et plus efficace", explique Jean-Charles Piteau.