La CAF d'Avignon quitte le centre-ville et se modernise

La CAF d'Avignon déménage dans le quartier confluence. Après 70 ans passé au 6 rue saint Charles dans le centre ville, ses locaux se situent désormais au 218 boulevard Pierre Boulle, près de la gare TGV. Le bâtiment flambant neuf accueille les premiers allocataires ce mercredi 5 avril.

ⓘ Publicité

Des locaux modernisés

En tout, les nouveaux locaux de la CAF d'Avignon font 6 000 mètres carrés. Le hall d'accueil fait 400 mètres carrés. En arrivant, les allocataires doivent désormais prendre un ticket à une borne, qu'ils aient pris rendez-vous ou non. "Avant, les allocataires qui n'avaient pas rendez-vous étaient reçues au fil de l'eau. Donc ils ne pouvaient pas suivre le nombre de personnes et le temps d'attente. Aujourd'hui au moins, personne ne peut se doubler", explique Maïder Marin Faure, la responsable d'une équipe d'accueil.

Une borne permet de retirer un ticket et de se rendre mieux compte du temps d'attente et de l'ordre de passage © Radio France - Julie Munch

Les espaces sont clairement identifiés par des grands panneaux colorés : espace orientation, espace numérique et salle d'attente. C'est peut-être un détail mais en fait pour Katia Vessiot, une autre responsable, c'est très important parce que ça participe à réduire le stress, et l'impatience des allocataires. "C'est un espace beaucoup plus grand et aéré. L'objectif de cette nouvelle organisation, c'est aussi de rassurer les allocataires sur leur prise en charge et de les faire repartir avec une vrai réponse."

Les différents espaces du hall d'accueil sont clairement signalés © Radio France - Julie Munch

De plus, il y a un espace numérique en libre service : si vous n'avez pas d'ordinateur chez vous ou d'imprimante vous pouvez y avoir accès à la CAF pour faire vos démarches. Un autre espace est mis en place au sein duquel des agents sont présents pour aider les allocataires à faire les démarches en ligne. Par ailleurs, deux des dix bureaux pour les rendez-vous avec les techniciens sont un peu plus grand pour pouvoir accueillir confortablement une personne en fauteuil roulant ou un parent avec une poussette.

L'espace numérique en libre à la CAF d'Avignon © Radio France - Julie Munch

L'accès facilité

Ces nouveaux locaux sont accessibles via quatre lignes de bus : la 10, la 20 et la 30 ("arrêt Courtine", et/ou "Avignon TGV"), mais aussi la "Virgule" qui fait la liaison entre les gares Centre et TGV. Les allocataires peuvent aussi venir en vélo : un parking deux roues est disponible. Les voitures pourront se garer à un parking visiteurs de 25 places qui est pour le moment encore en cours de construction. Les horaires d'ouverture ne changent pas : les locaux sont ouverts le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h et sont fermés au public tous les jeudis.

La sécurité renforcée

Un point important qui concerne ces nouveaux locaux est aussi celui de la sécurité des agents, qui sont parfois dans leur quotidien de travail confrontés à des agressions verbales ou physiques. Pour mieux les protéger, les bureaux qui accueillent les rendez-vous sont tous équipés d'une caméra de surveillance, d'une alarme silencieuse et d'une vitre qui donne sur le bureau voisin.

Un bureau pour les rendez-vous avec un technicien CAF © Radio France - Julie Munch

Des portes sont aussi installées à l'arrière pour qu'ils puissent sortir rapidement. "Il me semble que sur la sécurité on a ce qui se fait le mieux", affirme Katia Vessiot. Un agent de sécurité sera aussi positionné à proximité immédiate de ces bureaux pour pouvoir intervenir rapidement.