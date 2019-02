La CAF d'Indre-et-Loire a un mois de mails en retard

Indre-et-Loire, France

Le succès de la prime d'activité entraîne des retards à la Caisse d'Allocations Familiales d'Indre-et-Loire. On le sait, suite à l'extension de la prime d'activité, la CAF Touraine a reçu 8 fois plus de demandes qu'en janvier 2017. Il a fallu traiter les dossiers de plus de 34.000 bénéficiaires. Ils sont 34.342 précisément, soit 6.0000 de plus qu'en 2018 à la même époque. Cette surcharge de travail a des conséquences. La CAF estime qu'il y a environ 1 mois de mails en retard à traiter. Cela concerne par exemple les APL ou les allocations familiales. Pour les dossiers concernant les minimas sociaux, tout est traité dans les temps, mais pour les autres dossiers, le retour à la normale n'aura pas lieu avant fin mars.