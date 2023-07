La CAF de l'Hérault intransigeante face aux fraudeurs, 1245 tricheurs repérés en 2022

"Il est important que chaque euro payé soit un euro juste". Thierry Mathieu directeur de la CAF de l'Hérault en appelle à l'honnêteté des bénéficiaires des allocations familiales. Le système est fondé sur les déclarations faites par les usagers, mais cela n'empêche pas les contrôles.

Même si la part de fraudes dans les aides attribuées est infime (0,64%), la CAF de l'Hérault souhaite lutter ardemment contre les tricheurs et met en place une importante politique de prévention. Celle ci passe notamment par un grand nombre de contrôles. Il y a des contrôles automatisés au moment du dépôt des dossiers ou de leur mise à jour (1 million l'an dernier), des demandes de pièces complémentaires (100 000 l'an dernier) mais il y a aussi des contrôleurs qui vont aller sur place vérifier que ce qui a été déclaré à la CAF est juste (près de 4000 contrôles en 2022) "La CAF de l'Hérault compte 20 contrôleurs sur place et 80 techniciens vérificateurs de dossiers." précise Thierry Mathieu

La fraude est parfois organisée, mais là aussi la CAF travaille pour améliorer la sécurité de ses systèmes

1245 fraudes ont été détectées en 2022 et toutes sanctionnées. En plus de devoir rembourser à la CAF l'argent perçu illégalement, l'allocataire encourt des pénalités, des avertissements ou des poursuites en fonction de la gravité de la fraude et de sa situation familiale et financière. "Les fraudes sont relativement stables à la CAF de l'Hérault, en revanche on a détecté des fraudes plus importantes dites organisées notamment concernant le forfait logement". Il suffit qu'un allocataire détecte une faille dans le système de contrôle et qu'il la partage pour que cette fraude devienne organisée.

"Ce système a permis à 400 personnes de frauder à hauteur d'environ un million d'euros rien que sur la ville de Montpellier." Grace aux contrôles, les failles ont pu être traitées et les fraudes sanctionnées.

La CAF de l'Hérault a également signé une convention avec l'URSSAF dans le cadre de la lutte contre le travail au noir. Il s'agit de croiser les dossiers pour éviter que certains ne perçoivent pas le RSA alors qu'ils n'y ont pas droit.

