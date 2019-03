La CAF de la Loire débordée par les demandes de prime d'activité

Les agents de la CAF de la Loire ont un mois et demi de dossiers à traiter devant eux. Ce retard est lié à un afflux exceptionnel de demandes pour la prime d'activité, depuis que le gouvernement a décidé d'élargir les conditions pour en bénéficier.

Saint-Étienne, France

La Caisse d'allocations familiales de la Loire est débordée en ce moment. Ce n'est pas un cas isolé, la plupart des CAF font face depuis le début de l'année à un afflux de demandes de prime d'activité. Conséquence de l'annonce du gouvernement en décembre d'élargir les critères pour bénéficier de cette prime; c'était pour répondre à la crise des gilets jaunes.

14.000 demandes en deux mois

La CAF de la Loire a reçu 14 mille demandes de prime d'activité depuis janvier, alors que sur l'ensemble de l'année 2018, elle n'en avait que 9.900. Résultat : des délais de traitement de dossiers allongés. "Il y a cinq semaines de délai", explique Yannis, un ouvrier en mécanique qui sort de la CAF de la Loire à Saint-Étienne Chateaucreux avec un dossier de demande de prime d'activité à remplir. Par effet domino, les délais sont allongés aussi pour les autres demandes. Sur son site internet, la CAF de la Loire indiquait la semaine dernière qu'elle traitait actuellement les courriers reçus... le 21 janvier 2019. Ces délais de traitement sont communiqués chaque lundi sur le site.

Effectifs renforcés

L'afflux de demandes se ressent aussi au téléphone : plus de 70.000 appels ont été passés sur la plateforme régionale de la CAF depuis fin janvier, c'est presque deux fois plus que la moyenne. Dans la Loire, huit agents supplémentaires ont été recrutés pour répondre à cet afflux d'appels. La CAF de la Loire promet que d'autres mesures vont être prises dès cette semaine pour tenter de réduire les délais. Sachez en tout cas que les dossiers pour les demandes de RSA (Revenu de solidarité active) et d'AAH (Allocations adultes handicapé) sont traitées en priorité.

Le gouvernement a annoncé le 1er mars que 140 agents supplémentaires allaient être recrutés dans les Caisses d'allocations familiales, pour faire face à l'afflux de demandes pour la prime d'activité.