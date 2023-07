La CAF de Seine-et-Marne fait la chasse aux fraudeurs

La Caisse d'Allocations Familiales de Seine-et-Marne continue de traquer les fraudeurs. Un total de 6 539 574 euros d'indus ont été détectés sur un total d'1 675 977 113 euros versés aux 268 375 allocataires seine-et-marnais l'an dernier. Au total, 922 dossiers de fraude ont été confirmés en commission fraude.

Parmi-eux, 698 pénalités ont été prononcées pour un montant global de 533 930 euros. Plus précisément, 89 dossiers ont fait l'objet d'un dépôt de plainte, et 135 autres ont reçu un avertissement. D'autre part, 693 lettres de mise en garde ont été adressées et 666 dossiers ont été signalés.

Le pôle des contrôleurs nationaux spécialisés de la CAF de Seine-et-Marne a effectué de nombreuses visites de contrôles qui ont permis de récupérer 751 586 euros. Plus de 300 de ces contrôles portaient sur des RIB frauduleux, des salariés fictifs, et des fraudes à l'identité.