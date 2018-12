La CAF des Deux-Sèvres expérimente une nouvelle méthode pour apprendre le français

Niort, France

La méthode Solodou, c'est 34 leçons pour apprendre à lire et à écrire les français. Elle combine une plateforme en ligne, un manuel de lecture-écriture et un cahier d'activités. Alphabet, accents, ponctuations... les fondamentaux sont classés en petits chapitres, accompagnés d'aide audio, de vidéos ou d'images. Cette méthode, on la doit à Ousmane Bah, Guinéen arrivé en France en 2014. Il vit depuis en région parisienne.

La CAF des Deux-Svèvres a choisi de l'expérimenter avec une vingtaine de migrants volontaires. "La méconnaissance du français freine dans les démarches. Les personnes ne connaissent pas forcément les prestations, ne sont pas forcément capables de remplir les formulaires", fait remarquer Angéline Godet, directrice adjointe de la CAF des Deux-Sèvres.

Apprendre le français sur son ordinateur ou son smartphone

Le principal avantage de cette méthode pour son créateur, c'est l'autonomie. Le nom Solodou vient d'ailleurs de là. "Solo" veut dire "seul" en italien et "Dou" c'est pour l'anglais "do" qui veut dire "faire", explique Ousmane Bah. La web application peut s'ouvrir sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Un bon complément au cours de français dispensés par exemple dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. "Mais les personnes n'ont pas forcément l'opportunité ou n'osent pas ouvrir la porte des structures. Quand on cherche un logement, un travail, ce n'est pas non plus toujours facile de dégager du temps pour aller aux cours. Là, la personne peut apprendre à son rythme, dans les transports, quand elle le souhaite", fait remarquer Angéline Godet, directrice adjointe de la CAF des Deux-Sèvres.

L'expérience va durer neuf mois. Si elle est satisfaisante, la CAF pourrait l'étendre à d'autres publics qui ont du mal à lire et à écrire. Et Angéline Godet de rappeler que "l'illettrisme touche 12% de la population dans les Deux-Sèvres".