Revalorisation de la prime d'activité : la CAF des Pyrénées-Orientales est prise d'assaut

10.000 personnes en plus devraient bénéficier de la prime d'activité dans les Pyrénées-Orientales. Depuis le début du mois, les travailleurs les plus modestes affluent à la Caisse d'allocations familiales.

Perpignan, France

La caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales ne désemplit pas depuis le début de l'année. Janvier est le mois où tous les droits des allocataires sont recalculés. Et cette année, la prime d'activité revalorisée concerne d'avantage de salariés modestes. La CAF table sur 10.000 bénéficiaires en plus cette année dans le département. Si toutes les démarches peuvent se faire sur internet rappelle la direction, sur le site caf.fr, de nombreuses personnes rencontrent encore des difficultés devant leur ordinateur.

Nathalie a perdu son code et son mot de passe, impossible d'accéder au site et de rentrer ses nouvelles données. Florent, saisonnier peut bénéficier des nouvelles mesures gouvernementales, mais il n'arrive pas à se connecter: "vu qu'avant je n'y avais pas droit." Florent vit dans son camion et dort quelques nuits au centre d'hébergement de la Croix Rouge. "C'est le chat qui se mord la queue, on ne peut faire aucune démarche si on n'a pas d'adresse." Pascal n'a jamais fait de démarche, c'était son ex-femme qui remplissait les papiers à sa place. Aujourd'hui séparé, il a besoin d'une aide physique.

La CAF renforce l'accueil pour absorber le flux des nouveaux arrivants.

Autant de personnes qui grossissent la file d'attente de la Caisse d'allocations familiales de Perpignan depuis le 2 janvier 2019. La CAF renforce ses effectifs. Dix personnes ont été embauchées en CDD depuis le mois de décembre. D'autres salariés vont travailler tous les samedi matin pendant quatre semaines, entre le 12 janvier et le 3 février. Ces employés régulariseront tous les dossiers sans accueillir le public.

Pour éviter d'attendre de longues minutes dans le hall d'accueil, la direction rappelle, que les bénéficiaires peuvent faire leur demande par téléphone ou sur rendez-vous. La prime d'activité sera versée le 5 février. Passée cette date, en cas de dossier incomplet, les versements devraient être rétroactifs.