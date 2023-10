La CAF, la CPAM et l'URSSAF de Dordogne organisent leur propre forum des métiers

Et si vous deveniez gestionnaire conseil, téléconseiller, juriste ou vérificateur à l'URSSAF, à la CAF ou à la CPAM de Dordogne? Les trois organismes proposent chaque année des dizaines de postes dans plus de 80 métiers différents. C'est pour mieux les faire connaître et répondre à toutes vos questions qu'ils organisent le mercredi 4 octobre leur propre forum des métiers de 9h00 à 17h00 devant le bâtiment situé au 50 de la rue Claude Bernard à Périgueux.

Moins de candidatures spontanées

Directrice de la CAF en Dordogne depuis le 1ᵉʳ juin 2023, Claudine Odier le reconnait. Les candidats postulent de moins en moins sur les postes à pourvoir. "Nous avons toujours des candidatures spontanées qui nous arrivent, mais moins que par le passé", précise-t-elle. Nous disons que c'est dommage d'avoir aussi peu de propositions spontanées et que beaucoup d'autres personnes pourraient peut-être candidater alors qu'elles ne savent pas que c'est possible. Cette journée peut donc nous permettre de mieux nous faire connaître et d'avoir plus de propositions".

Pas de concours

Et pas besoin de concours pour rejoindre l'URSSAF, la CAF ou la CPAM, car les agents ne sont pas fonctionnaires. "Depuis 1945, nous sommes des organismes de droit privé qui gèrent un service public, précise Delphine Camblane, la directrice de la CPAM de la Dordogne. "Il n'y a donc pas de concours. En revanche, nous avons une force, c'est que nous formons le personnel. Nous avons un organisme de formation intégré et nous avons surtout des formations diplômantes, ce qui est excessivement intéressant".

Et les diplômes ? Ils sont de moins en moins un pré-requis, confirme Gaël Creignou, le directeur du site de l'URSSAF en Dordogne. "On est moins exigeant parce que finalement, on s'est rendu compte que le marché du travail s'est tendu. C'est tendu pour les organismes de protection sociale, mais pour l'ensemble des entreprises. Et du coup, cette condition qui était un peu indispensable au démarrage ne l'est plus aujourd'hui. On recherche des potentiels qui pourront évoluer et s'adapter avec nous, avec nos organisations et nos activités qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 40 ans et qui ne seront certainement pas les mêmes dans 20 ans".