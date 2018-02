Frontignan, France

A la fin du mois de janvier, la CAF a lancé une campagne d'affichage pour inciter les bénéficiaires à signaler leur changement de situation avec le slogan "ne pas déclarer = rembourser". Plusieurs auditeurs nous on contacté pour signaler des erreurs de versements de la CAF en dépit d'une déclaration de changement de situation.

Sophie, Frontignanaise, est ainsi sommée de rembourser 3100€ d'allocations trop perçues, alors même qu'elle avait signalé à la CAF le nouvel emploi de l'un de ses trois enfants.

Changement déclaré

En mars 2017, Clara, la fille aînée de Sophie, a trouvé un emploi dans la restauration rapide. Elle a signalé son nouvel emploi à la CAF pour devenir elle-même allocataire d'une prime d'activité.

Un recalcule des allocations versées à ses parents aurait dû être fait, puisque Clara gagne plus de 55% du SMIC. Mais pendant onze mois, la CAF a continué à leur verser un montant inchangé.

Au début du mois de janvier, ils ont reçu une lettre de notification de dette qui indique un changement de droits "à partir du 1er mai 2017" et leur intime de rembourser 3100€.

Sophie ne comprend pas. "Le _changement de situation de ma fille a été fait_. On nous a fait un courrier pour notifier qu'ils savaient que ma fille était hébergée chez nous et qu'on percevait des allocations pour elle. Je pense que le lien entre sa nouvelle situation et les allocations que nous percevons n'a été fait par le logiciel qu'en fin d'année."

Obligée de rembourser

Dans un premier temps, la CAF a imposé au couple de rembourser 505€ par mois, en prélevant l'intégralité des allocations, à compléter par le couple. "J'ai un trop perçu donc il n'y a pas de soucis, je rembourse. Mais 500€ par mois c'est pas possible", souffle la mère de famille.

Plus que la somme, c'est la méthode qui a choqué Sophie. "J'ai toujours tout déclaré dans règles et dans les temps. Le fait de recevoir cette lettre ça m'a fait un _coup de poignard dans le ventre_. J'ai eu l'impression d'avoir mal utilisé cet argent, que je n'y avais pas droit. C'était comme être punie."

Je ne peux pas faire un crédit pour rembourser la CAF. Sophie

Après réclamation, la CAF a finalement accepté d'étaler le remboursement. Chaque mois, 150€ seront retenus sur les 194€ d'allocations auxquels a toujours droit Sophie.