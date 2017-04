La Caisse d'Epargne ferme dix agences en Limousin

La Caisse d'Epargne réduit le nombre de ses agences. Fin février la direction de la BPCE annonçait la fermeture de 400 de ses agences en France, Caisse d'Epargne et Banque Populaire. En Auvergne-Limousin la fermeture de dix agences est programmée.

La Caisse d'Epargne Auvergne-Limousin ferme en tout 23 agences, dont 10 pour le Limousin. Il y en a deux en Creuse, Felletin et Saint-Vaury, trois en Corrèze, Pompadour, Seilhac et Tulle le Trech et donc cinq en Haute-Vienne, Limoges la Bastide et Gambetta, Châteauponsac, Châteauneuf-la-Forêt et Le Dorat. Les fermetures doivent intervenir rapidement; les premières dès le mois de juin.

Moins de monde dans les agences

Officiellement la banque adapte son réseau aux nouveaux comportements de la clientèle, notamment qui utilise de plus en plus les distributeurs et surtout internet. La fréquentation des agences aurait été divisée par quatre en 10 ans. Pour les syndicats ce n'est là qu'un prétexte : la banque a tout fait selon eux pour pousser ses clients à utiliser les nouvelles technologies et prend désormais cet argument pour tout simplement faire des économies. De fait en Auvergne-Limousin ces fermetures s'accompagnent d'une réduction d'effectifs, certes sans licenciements mais en ne remplaçant pas certains départs, soit 23 postes en moins principalement parmi les cadres.