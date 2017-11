La caisse enregistreuse du futur est à Monéteau

La caisse enregistreuse du futur est en partie icaunaise ! Elle a été révélée par la société HMY France, qui possède son plus gros site à Monéteau. Tout le mois de novembre, les entreprises sont invitées à venir voir le prototype. Présentations.

Le bijou de technologie s'appelle "Butterfly". Avec ses deux tapis roulants, la machine permet en théorie le passage de trois clients simultanés, avec l'aide d'une hôtesse de caisse. "Vous vous dirigez vers le pupitre de commande", indique Matthieu Dauvissat, le chef des produits. "Vous avez un petit logo et un message qui vous demandent de déclencher votre cycle".

On doit cliquer sur une petite console pour faire démarrer le tapis roulant. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Ce qui change vraiment, c'est une espèce d'arche métallique sous laquelle passent les emplettes."Vous avez un scanner à 360 degrés, qui va venir scanner et identifier le produit, vous n'avez ensuite qu'a récupérer vos articles" , explique M. Dauvissat. Une petite flèche lumineuse indique alors au client suivant, positionné au début du deuxième tapis roulant, qu'il peut déposer ses produits pour passer à son tour sous le scanner. "Et pendant ce temps là, vous vous pouvez payer, puis partir !"

Un scanner à 360 degrés identifie les produits. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Emplettes arrivées à bon port ! © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Un gros gain de temps

Aujourd'hui une hôtesse scanne quinze à vingt articles à la minute mais avec Butterfly, c'est soixante, voire quatre-vingt-dix articles à la minute si la machine est débridée. Une machine qui dynamise aussi l'innovation icaunaise : "pendant des années, le site de Monéteau était fournisseur de mobilier", détaille le chef de produits. "Mais notre métier s'est énormément complexifié, et ça passe par des recrutements."

Caisse enregistreuse du futur : mode d'emploi Copier

Emploi local et rayonnement

Sept-cent emplois sur le site de Monéteau, et un rayonnement qui réjouit le directeur marketing Régis Cao. "C'est une belle réussite pour le département. Dans un premier temps on espère faire un pilote réel en magasin, et ensuite avoir un déploiement dans le monde entier." De nombreuses enseignes de distribution seraient déjà intéressées.