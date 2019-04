Le camion-cuisine de la Banque alimentaire fait étape dans la Loire

Des bénévoles et bénéficiaires de la société Saint-Vincent de Paul du Soleil à Saint-Étienne, dans le camion-cuisine de la Banque alimentaire.

Saint-Étienne, France

C'est une vraie cuisine équipée aménagée dans un camion : un grand plan de travail central, un frigo, un four, quatre feux et même une hotte. Le camion-cuisine de la Banque alimentaire est arrivé à Saint-Étienne le 17 avril. Plusieurs associations partenaires de la Banque vont pouvoir l'utiliser jusqu'au 23 avril, pour proposer des ateliers cuisine à leurs bénéficiaires. Au-delà du lien social que permet ce type d'activité, l'objectif est de lutter contre le gaspillage alimentaire.

Arrivée du "Camion cuisine" à la @BAlimentaire42 en provenance de Clermont Fd. Présentation aux associations et aux médias. Demain 2 ateliers cuisine, St Vincent de Paul "Le Soleil" le matin, la Croix Rouge de St Etienne à 14h. A suivre.. pic.twitter.com/jkQMHsZaMz — Banque Alimentaire42 (@BAlimentaire42) April 17, 2019

"On constate que des produits qui sont donnés sont jetés, parce que les bénéficiaires ne les connaissaient pas", explique Pierre Bouvard, qui assure la communication pour la Banque alimentaire de la Loire. Ce phénomène est lié à des différences culturelles notamment, pour les bénéficiaires d'associations originaires de pays étrangers. "Comme nous nous serions probablement incapables de faire un certain nombre de repas dans leur pays, il y a un certain nombre de produits distribués en France pour lesquels ils ne connaissent pas les modes de cuisson", ajoute Pierre Bouvard.

Des produits jetés parce que méconnus

Jeudi, des bénévoles et des bénéficiaires de la société Saint-Vincent-de-Paul du quartier du Soleil à Saint-Étienne ont cuisiné dans le camion spécialement aménagé. "C'est plutôt bien équipé !", s'enthousiasme Michel, un pâtissier à la retraite qui donne régulièrement un coup de main à l'association. Avec ses commis du jour, Marinette, Suzanne ou encore Léa, il prépare un repas pour une trentaine de personnes du quartier. "Nos bénéficiaires reçoivent un colis alimentaire, mais on essaie aussi de les impliquer dans des actions de façon à ce qu'ils soient acteurs de leur propre vie, qu'ils se prennent en charge", raconte Denise Oliveras, la responsable de l'antenne du Soleil de la société Saint-Vincent-de-Paul.

"Cette animation avec le camion est pour nous très intéressante parce que ça permet à des bénéficiaires de venir participer, c'est l'occasion de partager, de donner aux autres", poursuit la responsable de l'association, qui vient en aide à 120 familles dans ce quartier stéphanois.