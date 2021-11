La camion itinérant des Restos du Cœur vient en aide aux plus isolés en Haute-Vienne

A 10h30 ce mercredi, le camion se gare derrière la mairie de Magnac-Bourg et Thierry, l'un des deux chauffeurs bénévoles, descend. "Je décharge les glacières, parce qu'on a des surgelés et du frais", lance-t-il en ouvrant le véhicule. Il vient de Glanges, à huit kilomètres, où il a déjà servi quatre familles ce matin. Ici, une dame s'est inscrite et est attendue.

Des repas complets et équilibrés

Anne, retraitée, arrive à pied. Colette, une autre bénévole, la sert en protéines, légumes, laitages et desserts… L'idée est de donner toutes les composantes d'un repas équilibré. "Je vais prendre des côtes de porc et du poisson", indique la soixantenaire, qui vient à la rencontre du camion à chaque fois qu'il passe, tous les quinze jours.

Ça me permet de finir le mois correctement, car ma retraite n'est pas très élevée.

Aller au devant des habitants

L'objectif du camion, qui sillonne la Haute-Vienne depuis bientôt deux ans, est d'aller au-devant des habitants dans le besoin en zone rurale, ou qui n'oseraient pas s'y rendre.

"Je n'ai pas de voiture et je ne peux pas me déplacer facilement, donc c'est beaucoup plus pratique", explique Anne. Il y a deux ans, sa fille l'emmenait régulièrement dans un centre de distribution des Restos du Cœur du département, mais celle-ci travaille désormais à temps plein, et n'a plus le temps de l'emmener.

Pour Thierry, qui est également bénéficiaire des Restos du Cœur, c'est un projet qui fait sens. "On m'a toujours aidé, donc j'estime que maintenant c'est à mon tour de le faire."

J'ai une devise : je ne veux laisser personne sur le bord de la route

Thierry, bénévole des Restos du Cœur, installe une pancarte pour signaler la présence du camion le 24 novembre 2021 © Radio France - Juliette Geay

De plus en plus de demandes

Depuis le début de l'année, 8800 repas ont été servis par le camion itinérant en Haute-Vienne, contre un peu moins de 6000 sur toute l'année 2020. De plus en plus de familles s'inscrivent, selon les bénévoles. Après le Nord et le Sud du département, ils ont en projet de se déployer dans l'ouest du département, vers Saint-Mathieu.

Le camion des Restos du Cœur se déplace un mardi sur deux à Val-d'Oire-et-Gartempe et dans les villages alentours, et un mercredi sur deux à Glanges et à Magnac-Bourg. Il est possible de s'inscrire toute l'année auprès des bénévoles.