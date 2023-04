La camionnette des gendarmes poussée sous les applaudissements goguenards des manifestants fait le buzz

C'est une scène assez insolite que les manifestants contre la réforme des retraites se sont empressés de faire tourner sur les réseaux sociaux : une camionnette de la gendarmerie est tombée en panne lors de la manifestation de ce jeudi à Caen. Elle a dû être poussée par les gendarmes mobiles sous les encouragements et les applaudissements moqueurs de la foule.

Deux vidéos postées sur Twitter montrent la camionnette poussée sur une bonne centaine de mètres jusqu'au abord de la préfecture. La deuxième et dernière vidéo est filmée près de la Préfecture du Calvados où une autre camionnette de la gendarmerie a pris le relai et pousse le véhicule rebelle sur la pelouse pour le garer du mieux possible