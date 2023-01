La campagne betteravière se termine pour les adhérents de la sucrerie de Sainte-Émilie dans la Somme

Ce lundi 2 janvier 2023, les camions de betteraves font les derniers aller-retours entre la sucrerie de Sainte-Émilie, à Villers-Faucon dans la Somme, et les champs dans un périmètre très large qui va jusqu'à Amiens. La campagne betteravière se termine plus tôt pour le site de Cristal Union et ses quelques 1.100 agriculteurs adhérents, en raison d'un démarrage précoce. L'objectif est atteint : terminer avant les risques de délestages de gaz en janvier, et sans perte conséquente de rendement dûe à la sécheresse.

Les derniers camions de betteraves viennent vider leurs chargements à la sucrerie de Sainte-Émilie de Villers-Faucon, dans la Somme. © Radio France - Céline Autin

Des rendements "corrects" après la sécheresse

Au moment du démarrage de l'arrachage des betteraves, en septembre, certains plainteurs estimaient à 20% les pertes de rendement à cause de la sécheresse. À Sainte-Émilie, c'est finalement beaucoup moins : "on est autour de 80, presque 81 tonnes de betteraves à l'hectare, estime Jérôme Fourdinier, agriculteur de Montigny-sur-l'Hallue et responsable de la section de Sainte-Émilie. C'est moins que la moyenne des cinq dernières années, soit 85 tonnes, mais c'est correct."

La moyenne laisse voir des disparités entre les planteurs : "surtout entre les secteurs finalement bien arrosés, et ceux qui ont beaucoup souffert du manque d'eau, remarque Jérôme Fourdinier. C'est contrasté." D'autant que la campagne entamée en avance a forcément privé les agriculteurs de rendements : "le groupe Cristal Union a fait un effort sur les indemnités des adhérents et c'est ce qui permet d'amortir le début précoce de la campagne", estime Jérôme Fourdinier.

Pas de rupture d'approvisionnement en gaz, des prix du sucre en hausse

À la sucrerie, on se félicite d'être arrivé à la fin de la campagne sans encombres. "Il n'y a au aucune rupture dans l'approvisionnement en gaz, malgré la volatilité des cours, détaille Pascal Hamont, directeur industriel du groupe. On a fait des achats au fur et à mesure de nos ventes de produits finis, dont le prix a augmenté pour compenser la hausse des coûts de production."

Les cours mondiaux en témoignent, tout comme le prix du sucre en hausse dans nos rayons : "on est autour de 800 euros la tonne de sucre, en moyenne, reconnaît Pascal Hamont. Au pire de la crise du sucre il y a quelques années, c'était 300 euros la tonne." Grâce à la fin de la campagne ce 3 janvier, le site de Sainte-Émilie échappe aussi à des potentiels rationnements industriels, ou à des délestages qui auraient eu des conséquences négatives sur la transformation des betteraves.

Par ailleurs, ce contexte de tension sur l'énergie encourage les efforts que mène le groupe Cristal Union depuis 2020 pour devenir auto-suffisant : "par exemple, sur le site de Sainte-Émilie, 75% des pulpes de betteraves suffiraient à nous passer de notre consommation en gaz, explique Pascal Hamont*. Des tests sont menés pour les méthaniser ou bien les brûler."* En attendant, le groupe annonce une autre échéance, plus proche : la fin de l'utilisation du charbon pour déshydrater les betteraves à Épénancourt, et le rapatriement de l'activité sur le site de Sainte-Émilie. Coût total de l'opération pour Cristal Union : 30 millions d'euros.