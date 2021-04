La campagne de déclaration des revenus 2020 est lancée en Berry

Pour accompagner les contribuables, la direction des finances publiques de l'Indre ouvre des permanences dans douze communes, en plus des centres existants à Châteauroux, Issoudun, Le Blanc, Argenton et La Châtre.

La campagne de déclaration des revenus 2020 est ouverte en Berry comme partout en France. Les habitants du Cher ayant choisi la déclaration en ligne ont jusqu'au 26 mai pour la faire, ceux de l'Indre jusqu'au 1er juin. Pour ceux qui préfèrent la déclaration papier, le délai est plus court : il faut alors envoyer son courrier avant le 20 mai minuit. La date est la même quelle que soit la commune de résidence.

A cause des restrictions sanitaires en vigueur, la direction des finances publiques de l'Indre encourage les contribuables en difficulté à appeler le 0.809.401.401, un numéro national non surtaxé. Néanmoins, les centres existants à Châteauroux, Issoudun, Le Blanc, Argenton et La Châtre restent ouverts, parfois avec des horaires restreints. Des permanences sont aussi assurées dans douze communes du département, soit dans des maisons France Services, soit dans des bâtiments communaux. Voici la liste de ces communes : Aigurande, Chaillac, Mézières-en-Brenne, Valençay, Vatan, Belâbre, Buzançais, Reuilly, St-Gaultier, Ardentes, Ecueillé et Chabris.