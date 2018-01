Depuis dix ans, le recensement est annuel partout en France. Mais il n'est plus exhaustif comme avant. Désormais, seul un échantillon de la population est concerné à chaque fois. Avec au bout de cinq ans, une photographie beaucoup plus proche de la population réelle selon l'INSEE.

L'objectif est d'établir la population légale française. En chiffres d'abord mais aussi dans le détail. C'est-à-dire l'âge, le lieu d'habitation des français mais aussi le nombre de familles ou de célibataires par exemple. Pour cela, des agents recenseurs sont formés dans chaque commune. Ils se rendent chez les habitants afin de récolter toutes ces informations.

A Montbéliard, six agents municipaux ont été formés pour effectuer le recensement cette année. © Radio France - Soisic Pellet

8% de logements recensés par commune chaque année

A Montbéliard par exemple cette année, 306 adresses ont été tirées au sort pour être recensés. Cela représente 1092 logements.

Un recensement qui permet ensuite aux communes de mettre en place des politiques publiques liées à sa population. Un exemple : si plus de familles sont recensées sur un territoire, la ville peut alors décider de créer une école.

Comment se passe le recensement ?

Tous les habitants ne sont donc pas concernés cette année mais pour ceux qui le sont, le programme est assez simple. Un courrier a normalement été déposé dans votre boîte aux lettres pour prévenir du futur passage des agents recenseurs. Entre le 18 janvier et le 24 février, un agent se rend donc chez vous pour vous expliquer quelle est la démarche. Deux formulaires sont à remplir : un personnel pour chaque membre de la famille, un autre sur le logement. Et il est possible de le faire par Internet désormais. Mais pas de panique, tout est expliqué par l'agent.

A noter : le recensement est obligatoire. En cas de refus, vous risquez une amende de 30 euros.