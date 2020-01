La campagne de recensement 2020 débute ce jeudi 16 janvier en Côte-d'Or

Côte-d'Oriens comptez vous ! L'enquête 2020 du recensement de la population commence ce jeudi et va se poursuivre jusqu'au samedi 15 février dans les communes de moins de 10.000 habitants en Côte-d'Or et jusqu'au samedi 22 février pour les villes de plus de 10.000 habitants.